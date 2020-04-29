بومبيو يطالب زعماء العراق بالتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية

وقال مايك بومبيو ، إنه على الزعماء العراقيين ترك نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات للمساعدة على تشكيل حكومة وتعزيز العلاقة الثنائية بين واشنطن وبغداد.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي اليوم، إرسال المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب للنظر فيه.

وأفاد في بيان صحفي مقتضب: "أرسلت اليوم المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع السيدات والسادة النواب".

وأضاف: "سيتم إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في وقت سابق من الشهر الحالي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط.

(ي ح)