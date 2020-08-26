بومبيو يصل إلى الامارات في إطار جولته في الشرق الأوسط

وقال في تغريدة نشرها على "تويتر": "ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء، متوجهًا إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في البلاد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "يسعدني إعلان أننا على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

والتقى بومبيو اليوم، خلال جولته ولي عهد البحرين وبحث معه أهمية إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

(ش ع)