بومبيو يدعو إلى إنهاء العنف في قره باغ

وشدد بومبيو على الحاجة إلى إنهاء العنف في قره باغ وحماية المدنيين، وفقًا لقراءة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها حول الاجتماعات.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر: "ناقشنا الخطوات الحاسمة لوقف العنف في نزاع قره باغ، يجب على كلا الطرفين تنفيذ وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الجوهرية".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية "على ضرورة إنهاء العنف وحماية المدنيين".

وشدد الوزير على أهمية دخول الجانبين مفاوضات موضوعية تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحل النزاع على أساس مبادئ وثيقة هلسنكي النهائية الخاصة بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وسلامة الأراضي، والحقوق المتساوية وحق الشعوب في تقرير مصيرها".

واندلعت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، وعلى الرغم من هدنتين لإيقاف إطلاق النار، إلا أن الحرب ما تزال مستمرة بسبب التأجيج التركي لها ونقلها للمرتزقة السوريين من شمال غرب سوريا إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

(م ش)