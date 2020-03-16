وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في تصريح صحفي إن وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في التاجي.

وأشار الوزير بومبيو، بحسب المتحدثة، إلى أن "أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأمريكية، وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس".

وطال معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد والذي تتواجد فيه قوات أميركية ، "قصفاً عنيفاً"، يوم السبت الماضي، وذلك بعد ثلاثة أيام من قصف مشابه أسفر عن مقتل وإصابة جنود أميركيين وبريطانيين، وهو ما دفع بالطيران الأمريكي إلى تنفيذ ضربات جوية على مواقع أمنية وعسكرية تابعة للقوات العراقية والحشد الشعبي.

(ي ح)