بومبيو في عُمان...ضمن جولته الشرق أوسطية

وغرد بومبيو على حسابه في "تويتر" فور وصوله إلى مسقط، قائلًا: "وصلت إلى سلطنة عمان وسألتقي السلطان هيثم بن طارق".

وشملت جولة بومبيو في المنطقة إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.

وكان بومبيو زار الإمارات، الأربعاء، ضمن جولة شرق أوسطية بدأها الاثنين، وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تثمينه للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه في 13 أغسطس.

وبعد وصوله إلى المطار، أعرب عن حماسته لزيارة الإمارات العربية المتحدة، وكتب في تغريدة على حسابه على "تويتر": اتفاق الإمارات وإسرائيل أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا.

كما أعرب عن أمله بالبناء على هذا الزخم الذي يشكله الاتفاق الجديد من أجل التوصل إلى السلام الإقليمي.

(ي م)