بولندا: السيل الشمالي-2 قنبلة قد تفجر أوروبا

وانتقد رئيس مكتب السياسة الخارجية للرئيس البولندي كشيشتوف تشيرسكي، قرار بايدن للتخلي عن فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"قائلا: "أعتقد أن هذا القرار يعتمد على التقييم الخاطئ للواقع، إن "السيل الشمالي-2" قنبلة غازية تمت زراعتها تحت قاعدة التكامل الأوروبي"، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأضاف أن هذا المشروع الروسي "سيفجر حقا، أو قد يفجر الاتحاد الأوروبي".

ورأى المسؤول البولندي، أن إجمالي حجم الغاز الذي سيصل إلى أوروبا عبر خطين لـ "السيل الشمالي" الروسي سيجعل من ألمانيا تعتمد على الواردات الروسية، مما يعني وجود التأثير السياسي لروسيا على سياسة واقتصاد الاتحاد الأوروبي.

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أعفى شركة ""Nord Stream 2 AG الروسية الأوروبية المشتركة من العقوبات لأن مشروع أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" الذي تديره، تم إنجازه تقريبا.

(م ش)