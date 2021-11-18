بولندا تعلن احتجازها نحو 100 مهاجر حاولوا التسلل من بيلاروسيا إلى أراضيها

وذكرت وزارة الدفاع البولندية على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس، أن هؤلاء المهاجرين حاولوا اجتياز الحدود في محيط قرية دوبيتشي سيركيفني، محملة عناصر القوات الخاصة البيلاروسية المسؤولية عن قيادة محاولة التسلل هذه.

ونشرت الوزارة لقطات تظهر المهاجرين الموقوفين.

ويأتي ذلك، في وقت لا يزال فيه آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة، في حين نشرت بولندا آلاف العسكريين عند حدودها مع بيلاروسيا لمنع تسلل المهاجرين إلى أراضيها.

ويشار إلى أن حوالي 4 آلاف كردي من جنوب كردستان موجودون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، فروا من البلاد نتيجة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وسوء الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد والمحسوبية.

ويوم 15 تشرين الثاني الجاري، وصلت جثة الشاب كيلان دلير إلى جنوب كردستان بعدما فقد حياته هناك، حيث يواجه المهاجرون ظروفاً مأساوية.

(ل د)