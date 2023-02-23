بوغدانوف: يجري العمل على تنظيم اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأنه يجري العمل لتنظيم اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا، حسب وكالة روسية.

مضيفاً إن "إيران أعربت عن رغبتها في الانضمام لهذه المحادثات، مع مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط طهران بدمشق من جهة وأنقرة من جهة أخرى، بالإضافة إلى دور إيران الإقليمي ومشاركتها في محادثات أستانا، والتي تبقى الأداة الفعالة الوحيدة للمساعدة الدولية للتسوية في سوريا، وقد أيدنا هذا الطرح، والمهم أن الطرفين المعنيين - السوري والتركي - اتفقا على ذلك".

وردّاً على سؤال عما إذا كانت سوريا وتركيا، ستكونان قادرتين على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما قريباً، قال بوغدانوف: "هذا أحد أهداف عملية التفاوض النهائية لتطبيع العلاقات السورية التركية، ويجب أن تكون استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين من نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه".

وتابع: "مسألة دعم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا أثيرت خلال قمة أستانا الثلاثية في طهران الصيف الماضي. وفي كانون الأول، اقترح الرئيس التركي إطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي سوريا وتركيا بمساعدة روسيا، يمكن أن تتوّج بلقاء قمة. ودعمنا هذه المبادرة بقوة".

وذكر بوغدانوف أن روسيا وسوريا وتركيا، قد أنشأت خلال اجتماع وزراء الدفاع في نهاية كانون الأول الماضي آلية تضم الخبراء لتنسيق العمل المشترك.

(م ش)