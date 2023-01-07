بتظاهرة اتحاد المرأة الشابة يستذكر شهيدات مجزرة باريس الأولى

وانطلقت التظاهرة التي نظمها اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات من ساحة الشهيد عكيد صوب دوار المرأة الحرة، وسط ترديد شعار Jin jiyan azadi

ورفعت المتظاهرات صور الشهيدات المناضلات ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان اللواتي تم اغتيالهن في العاصمة الفرنسية باريس عام 2013.

وبعد وصول المتظاهرات إلى ساحة المرأة الحرة وقفن دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقت الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات فريال تمي كلمة مجدت فيها الشهداء المناضلين ضد الأنظمة المستبدة.

وقالت فريال تمي: "مع اقتراب الذكرى السنوية لمجزرة باريس الأولى مرة أخرى تكشف الأنظمة المستبدة القناع عن وجهها وتغتال شخصيات ومناضلين في العاصمة الفرنسية باريس، ولم يعد يخفى على أحد بأن دولة الاحتلال التركي خلف هذا، فهي باتت تخشى من النهضة التي تقوم بها شعوب المنطقة في وجه الأنظمة المستبدة".

وأشارت: "جميع الأنظمة أصبحت على دراية بأن الشعوب الحرة هي شعوب تقودها المرأة، ولهذا تسعى بكل طاقتها لإطفاء النور القادم مع سعي المرأة التي تحاول تحرير الشعوب من الأنظمة المستبدة بإرادتها، ولهذا يغتالون المناضلات الساعيات لخلق مجتمع حر".

لتنتهي التظاهرة بالهتافات الثورية وشعار "وعدنا هو الانتقام".

(ن ك/سـ)

ANHA