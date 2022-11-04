بطولة شطرنج تخليدا لذكرى الشهيدين زينب صاروخان ويلماز شرو في قامشلو

برعاية نادي برخدان الرياضي وبالتنسيق مع الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، أقيمت اليوم الجمعة، بطولة شطرنج مفتوحة، تخليدا لذكرى الشهداء زينب صاروخان ويلماز شرو، وذلك في الصالة الرياضية في مقر الاتحاد الرياضي شرق مدينة قامشلو.

وبدأت البطولة في الصالة التي زينت بصور الشهداء، بدقيقة صمت اجلالا للشهداء، وذلك بحضور عائلتي الشهيدين زينب صاروخان ويلماز شرو، وممثل عن حزب الاتحاد الديمقراطي واداريين في الاتحاد الرياضي وشخصيات رياضية.

وانطلقت البطولة بمشاركة 25 لاعبا من مقاطعتي قامشلو والحسكة، ونظمت البطولة حسب النظام السويسري للعبة الشطرنج، والتي جرت على سبع جولات، والمدة الزمنية لكل جولة 10 دقائق، وتنتهي كل جولة بفوز إحدى المتسابقين وتحسب نقطة للفائز، وعليه يتم جمع النقاط التي حصل عليها كل لاعب، ومنها يتم اختيار المراكز الأولى في البطولة.

وشهدت الجولات السبعة من البطولة تنافسا كبيرا، وانتهت باحراز اللاعب كاوا يونس المركز الأول، وفراس عيسى المركز الثاني، ودلخاز بركات المركز الثالث، وتم تكريمهم من قبل عائلة الشهيد يلماز.

كما تم تكريم عائلة الشهيد يلماز من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، وتم تسليم درع التكريم لممثلين عن عائلة الشهيدة زينب صاروخان الذين يتمكنوا من الحضور.

واختتمت البطولة بترديد الشعار" الشهداء خالدون" من قبل الحضور مؤكدين على سير على نهج الشهداء.

ويذكر إن الرئيسين المشتركين لمكتب العدل والإصلاح للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة زينب صاروخان ويلماز شرو استشهدا بهجوم نفذته طائرة مسيرة للاحتلال التركي، في 27 أيلوم من العام الجاري، وذلك على الطريق الواصل بين ديريك وكركي لكي بشمال وشرق سوريا، أثناء جولتهم الاعتيادية على مراكز الاصلاح والتأهيل.

(ك)