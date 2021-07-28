بطولة رياضية تجمع مختلف لاعبي كرة الطاولة في إقليم الجزيرة

وجرت اليوم أولى جولات البطولة والتي ستستمر ثلاثة أيام متوالية في صالة كنيسة السريان الكاثوليك في حي الوسطى بمدينة قامشلو.

وعن تفاصيل البطولة قالت مديرة منظمة تدمرتو للتنمية والتماسك المجتمعي ريم شمعون في لقاء لوكالتنا اليوم "أقمنا أولى مبادرة أحببنا أن تكون رياضية، والهدف من هذه الفعالية هو جمع مختلف مكونات الجزيرة في هذه اللعبة التي تنمي حس السرعة والبديهة واللعب الجماعي".

ولفتت ريم "اخترنا أن تكون أولى مبادرتنا رياضية لأنه مثلما يقال الرياضة حياة، وهي من أولى الفعاليات التي حاربت العنصرية وحاربت التمييز العنصري".

وبينت مديرة منظمة تدمرتو للتنمية والتماسك المجتمعي ريم شمعون أن 21 لاعباً من مختلف فرق كرة الطاولة في إقليم الجزيرة شاركوا في البطولة، وأضافت: الفرق مقسمة على 4 مجموعات، سيتأهل أول فائزين من كل مجموعة في بطولة الربع النهائي، والنصف النهائي وفي الـ 31 من شهر تموز ستكون المباراة النهائية.

وستختتم فعاليات بطولة كرة الطاولة بتكريم الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.

(أس/ل)

ANHA