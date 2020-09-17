بطولة للمصارعة الرومانية الأولى من نوعها في الرقة

وحضر البطولة التي أقيمت في صالة التاج بمدينة الرقة أعضاء الاتحاد الرياضي وممثلين عن لجان مجلس الرقة المدني وأسر اللاعبين المشاركين في البطولة.

البطولة انطلقت بكلمة قصي الأحمد أحد المدربين ومنظمي البطولة، حيث اشار فيها الى أهمية الرياضات الفردية والبدنية، شاكرًا الإتحاد الرياضي ومجلس الرقة المدني على دعم الرياضة والرياضيين وإعادة إحياء الرياضات الفردية التي اندثرت على مدار أكثر من 8 أعوام.

كما أكد قصي الأحمد أن هذه البطولة تعتبر تمهيدية للمشاركة وتنظيم بطولات على مستويات عالية.

ومن ثم استعرض اللاعبون الحركات الرياضية في فنون المصارعة الرومانية الحرة لتبدأ بعدها المنافسة بين اللاعبين وتتويج 25 لاعبة/ة وتوزيع الميداليات وبطاقات التكريم عليهم.

(أع/ م)

ANHA