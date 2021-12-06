وبدأت بطولة دوري "الوفاء لشهداء روج آفا" منذ الـ 29 من أيلول الماضي ضمن ملعب "حليق" الرياضي في ناحية كركي لكي، وشارك في البطولة 80

فريقاً لكرة القدم في مدن ونواحي إقليم الجزيرة.

وكان الهدف من الدوري تشجيع الفئة الشابة على ممارسة الرياضة.

وأقيمت مساء أمس، ضمن ملعب حليق في ناحية كركي لكي، المباراة النهائية بين فريقي "أصدقاء شفان" و"سوق حطين".

وحضر المباراة النهائية المئات من أهالي مقاطعة قامشلو وإداريون في الاتحاد الرياضي في مقاطعة قامشلو ونخبة من الفنانين في روج آفا.

وانتهت المباراة بفوز فريق سوق حطين بركلات الترجيح على فريق أصدقاء شفان، ليتم تتويجه بالبطولة.

(ك ع/ف)