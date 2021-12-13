بعد الإعلان عن انطلاق دوري "العودة" يوم أمس الأحد ولعب مباراتين متتاليتين بين فريقي "سري كانية وميتان" والمباراة الثانية بين فريقي "شبيبة الحسكة وشهداء رأس العين"، استمرت فعاليات البطولة اليوم الاثنين بمدينة الحسكة وذلك في ملعب المحترفين، والتي تنظمها لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.

وأقيمت اليوم مباراتان وديتان على التوالي بين فريقي "دجلة وصلاح الدين" وفريقي "واشوكاني وبئر نوح".

وتأتي هذه البطولة الأولى من نوعها كتأكيد واصرار على حق العودة والحياة وعدم التفريط بالحقوق والتأكيد عليها .

وقد افتتحت البطولة امس الاحد بركلة من قدم الطفل محمد حميد الذي استهدفته آلة الجيش التركي بالأسلحة الكيمياوية الحارقة حين احتلالها مدينته /سري كانيه/ رأس العين عام 2019 وتعالج بمشافي فرنسا ونقلت معاناته اغلب وسائل الاعلام العالمية كشاهد على استخدام دولة الاحتلال للأسلحة المحظورة دوليا ومنها السلاح الكيماوي.

وستستمر البطولة التي شهدت في يومها الثاني حضورا وتفاعلا لافتا، الى يوم الاربعاء، حيث ستنتهي ببيان ختامي حسب ما افاد به لوكالتنا رئيس لجنة مهجري سري كانيه المنظمة للبطولة بسام كاجو.

(م ع/ل)

ANHA