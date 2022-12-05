بطول 2300م.. بلدية الشعب تنهي مشروع صرف صحي في الطبقة

تستمر بلدية الشعب في الطبقة في أعمالها اليومية ومشاريعها الخدمية، حيث أنهت المشروع صرف صحي بطول 2300م في 11موقعاً ضمن أحياء المدينة، واستبدلت جميع القساطل القديمة.

في هذا الصدد، قال الرئيس المشترك للمكتب الخدمي في بلدية الشعب بالطبقة، أحمد العيسى، "على الرغم من هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، نستمر بعملنا بشكل يومي، وانتهينا من مشروع الصرف الصحي في مدينة الطبقة".

وأوضح العيسى "شبكات الصرف الصحي القديمة في الطبقة، كانت ممددة بالقساطل الإسمنتية، واستبدلت بقساطل البوتيلين، بقطر 40و50سم، لأنها أفضل وأكثر جودة".

وبّين "المواقع التي تم العمل عليها، هي موقع في الحي الأول بطول70م، والحي الثاني بطول 150م، وفي المقاسم الغربية شارع الفنون بطول 550م، حارة جمعة الرياش بطول 175م، خط السرفيس الغربي بطول 375م، شارع وادي محوك بطول 180م، حارة الفهد بطول 200م، وموقع جنوب جامع الرحمن بطول 200م، وموقع في جنوب غرب دوار العجراوي بطول 200م، شارع حميدي الدكان بطول 200م".

وفي ختام حديثه أكد العيسى، "سنستمر في أعمالنا الخدمية في مدينة الطبقة وريفها، ولن نتوانى عن خدمة أهلنا تحت أي ظرف".

(خ)

ANHA