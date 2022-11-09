بتسهيلات من لجنة الاقتصاد.. افتتاح معمل للأدوية في ريف الطبقة

نتيجة الحصار المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا، ارتفعت أسعار الأدوية بشكل كبير في المنطقة، ويتم استيرادها من المناطق الأخرى لكن يتم دفع رسوم وجمرك عليها، وبهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية السائلة، افُتتح الشهر الماضي معمل للأدوية في قرية الوديان بريف مدينة الطبقة.

ونظراً للتسهيلات التي تقدمها لجنة الاقتصاد بمدينة الطبقة وتشجيعها على افتتاح معامل ومصانع في المنطقة، بادر الصيدلاني، أيمن حمادي بافتتاح معمل لايت فارما لتصنيع شراب سائل، وهو الثاني من نوعه في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبدورها تقدم لجنة الاقتصاد بالإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة مادة المحروقات للمعمل بشكل دوري.

وللتعرف أكثر على عمل المعمل التقت وكالتنا بصاحب المعمل، أيمن حمادي الذي قال "الهدف من إنشاء المعمل في مناطق شمال وشرق سوريا، هو تأمين أكبر حاجة من الدواء وطرحها في الأسواق لسد حاجة السوق، وذلك بعد إغلاق المعابر على مناطق شمال وشرق سوريا ولرفع سوية الاقتصاد في المنطقة".

وأوضح "إغلاق المعابر أدى إلى انقطاع العديد من الأدوية مما زاد من أسعار الأدوية بسبب استيرادها بتكاليف باهظة، وسنسعى إلى تأمين الأدوية بأسعار مقبولة أقل من أسعار الأدوية المستوردة".

وبّين، الحمادي "المعمل يصنع شراباً سائلاً، ويتضمن المسكنات، خافضات الحرارة، الرشح، الصرع، فقر الدم، السعال، الإقياء"، وأضاف "ينتج المعمل 5 آلاف عبوة شراب يومياً وهناك خطة بتطوير 3 أصناف جديدة في الأيام القادمة".

وأوضح الحمادي "المواد الأولية التي يتم استخدامها في تصنيع الشراب مستوردة من الهند، وأثبتت فعالياتها وجودتها للمستهلك"، وأضاف "يشرف على العمل كادر طبي من مخبريين وأطباء، و35عامل وعاملة ذوو كفاءات عالية في هذا المجال".

وعن آلية تحضير الأدوية قال الحمادي "تبدأ من مرحلة خزانات التحضير للدواء بخزانين خزان للتحضير والأخر للتجميع ليصب في آلة التعبئة ليمر من الآلة اللاصقة والتغليف لينتهي في الحجر لحين يتم تحليلها ووضعها في المستودعات".

وفي ختام حديثه أكد الحمادي "يقوم المعمل بتغطية احتياجات مناطق شمال وشرق سوريا"، وأضاف "لدينا وكلاء توزيع في منبج والرقة والطبقة ودير الزور والحسكة وقامشلو".

(خ)

ANHA