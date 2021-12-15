بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم: للإدارة الذاتية دور مهم في بثّ الأمان والاستقرار في المنطقة

وزار البطريرك مار أغناطيوس (رئيس الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم)، المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، والكنائس في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وكان في استقبال البطريرك، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، ونظيرة كورية، بالإضافة إلى الرئاسة المشتركة لشؤون الأديان والمعتقدات، سنار فرعو، وجبير حتو.

وأثناء الزيارة، تمنى البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلى الطوبى، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي أن تنتهي الأزمة السورية في أقرب وقت، وقال: "نتمنى أن تصبح الإدارة الذاتية رمز الألفة والمحبة لجميع المكونات والشعوب".

وأكد البطريرك أن "للإدارة الذاتية دور مهم في بثّ الأمان والاستقرار في المنطقة وشعوبها، فأثناء زيارتنا لاحظنا شعور الاطمئنان والأمان بين كافة شعوب مناطق الإدارة الذاتية، فهي إدارة تتجاوب مع رغبات كافة المواطنين والشعوب".

وبدروها، رحبّت الرئيسة المشتركة لمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، نظيرة كورية، بالبطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث، وقالت: "زيارتك لنا دعم لمشروع الإدارة الذاتية التي تضم كافة المكونات من الكرد والعرب والسريان والآرمن والآشور، وهو مشروع ديمقراطي فعلي يطبق على أرض الواقع في شمال وشرق سوريا بإرادة كافة المكونات".

أما الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، فبيّن أن أحد أهم أهداف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هو ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، وقال: "تلاحم وتكاتف المكونات هو أساس للإدارة الذاتية"، مضيفاً: "هدفنا هو خدمة كافة المواطنين بالإمكانات الموجودة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

(كروب/ ف)

ANHA