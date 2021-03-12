بطريقة وحشية قيادي في قوات حكومة دمشق يعذب طفلاً بريف دير الزور

المقطع المصور، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا من مصادر، صُوّر في قرية غريبة، الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة دمشق في ريف دير الزور الشرقي.

ووفق المعلومات، فإن تعذيب الطفل الذي لم يُعرف اسمه، تم على يد المدعو عبد المعطي صبحي المحمد، الذي يلقب بـ "واجب القطاوي"، وهو قائد مجموعة في شعبة الاستخبارات والأمن العسكري، فرقة 243 التابعة لحكومة دمشق والمدعومة روسيًّا.

فيما أكدت المعلومات أن المدعو "عبد المعطي" قد كُرّم في وقت سابق من قبل القوات الروسية في سوريا.

المصدر الذي نقل المعلومات أفاد أن الطفل اتُّهم بالسرقة، ما عرضه للتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين، وأُدخل في حالة صحية حرجة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مقاطع تظهر عناصر من قوات حكومة دمشق وهم يعتدون على المدنيين وخاصة الأطفال، فمع بداية الأزمة السورية، تداول النشطاء العشرات من المقاطع المصورة التي تظهر طرق التعذيب الوحشية في أفرعهم ومقراتهم.

(ف ع/ سـ)

ANHA