بتقديم صور هفرين خلف ....مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل ينظم احتفالية لعوائل الشهداء

الاحتفالية أقيمت في صالة ستار لايت في منطقة الشقيف، وحضراها العشرات من ذوي الشهداء إلى جانب اعضاء من حزب سوريا المستقبل.

وخلالها القت الناطقة باسم مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل في حلب، هناء كردوش كلمة وقالت فيها :""هذا الأسبوع أسبوع الربع لقداسة الشهداء، أننا نقف على هذه الأرض المقدسة التي روت بدماء أبناءها الشرفاء لنستذكر بطولاتهم والحفاظ على المكتسبات التاريخية في شمال وشرق سوريا".

وأكدت هناء "نجدد عهدنا ببذل ما في وسعنا والقيام بكافة المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتقنا، وأن نكون صوت الحق لجميع النساء السوريات، لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

بعد قدمت فرقة الشهيدة فجين التابعة لحركة الهلال الذهبي عروضاً من الغناء، وبدورها قدمت فرقة أزهار المستقبل للرقص والدبكات عرضاً من الرقص الفلكلوري.

لتنتهي الاحتفالية بتقديم صور للشهيدة هفرين خلف( الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل التي استشهدت على يد مرتزقة الاحتلال التركي)، لذوي الشهداء.

(ع س/سـ)

ANHA