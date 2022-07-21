بتمويل باكستاني الاحتلال التركي يفتتح مدرسة في ريف كري سبي المحتلة

تعيث الجمعيات الباكستانية والشيشانية والمنظمات ذات الطابع الديني المتطرف فساداً في المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وذلك من خلال فتح المجمعات الدينية التي تغذي التطرف والإرهاب لفلول مرتزقة داعش، وتمويل افتتاح المدارس لتعليم المناهج التركية بما يدعم مشروع تركيا الاستيطاني بتغيير ديموغرافية المناطق المحتلة وتتريكها.

حيث عمدت مؤخراً جمعية أنصار الخيرية وبيت المال (مؤسسة الإغاثة الوطنية الباكستانية)الباكستانيتان إلى تأهيل مدرسة في قرية خربة الرز في ريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة.

وبحسب مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي فقد دشن المرتزقة العاملون في ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي المدرسة اليوم.

هذا ويرفض أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة تعليم أبنائهم المناهج التركية التي فرضتها في بعض المدارس في المنطقة المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة التي تم تدشينها اليوم في قرية خربة الرز ليست الأولى فقد افتتحت جمعيات أفغانية بإشراف أجهزة استخبارات الاحتلال التركي في عام ٢٠٢٠ مدرستين إحداهما ثانوية في بلدة حمام التركمان، ومدرسة أحمد ياسين الابتدائية في مركز المقاطعة المحتلة.

كما وقامت ببناء وافتتاح عدة مجمعات دينية لتغذية التطرف والإرهاب لفلول داعش الذين تحتضنهم تركيا في المناطق المحتلة في كل من بلدة سلوك وحمام التركمان، وقد وثقت وكالتنا في الشهر المنصرم قيام المرتزقة بمصادرة أرض المهجر الأرمني" عاكوب" في بلدة العلي باجلية وبناء مجمع ديني عليها.

(سـ)

ANHA