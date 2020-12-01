بطلب عراقي... اجتماع يجمع القوات العراقية مع وفد من أهالي شنكال

يستمر تجمع أهالي شنكال أمام مركز أسايش إيزيدخان، في تلبية لدعوة مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال بتوجه أبناء المجتمع الإيزيدي إلى مراكز الأسايش لمنع القوات العراقية من التمركز في شنكال والسيطرة على الأسايش.

ونتيجة التطورات السريعة في قضاء شنكال، عقد مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، أمس الإثنين، اجتماعًا طارئًا لبحث المستجدات، من ضمنها محاولات الجيش العراقي التمركز في شنكال والسيطرة على مراكز أسايش إيزيدخان، وفي هذا السياق دعا المجلس كافة الأهالي إلى التوجه إلى مركز الأسايش.

واستجاب أهالي شنكال بمختلف مكوناتهم للنداء، وبدأوا بالتوجه إلى مراكز الأسايش في عموم قضاء شنكال، وشكلوا درعًا بشريًّا بأجسادهم حولها.

واليوم، ومنذ ساعات الصباح الأولى، يستمر أهالي شنكال بفعالياتهم ضد محاولات القوات العراقية الهادفة إلى السيطرة على مركز أسايش إيزيدخان.

وبحسب المعلومات، فإن المسؤولين العراقيين لم يلبوا طلب المجتمع الإيزيدي، خلال الاجتماع الذي عقده وفد شنكال مع المسؤولين العراقيين، صباح اليوم.

وبعد شرح فحوى الاجتماع للأهالي، استمر الأهالي بالاحتجاج والتظاهر.

ونتيجة رفض الأهالي للاتفاقية واستمرارهم في الاحتجاجات، اجتمع وفد شنكال مع المسؤولين العراقيين مجددًا بطلب من الجانب العراقي.

هذا، ومازال الاجتماع مستمرًّا بين الطرفين.

(سـ)

ANHA