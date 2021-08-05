بتكريم الكتّاب والقرّاء.. معرض هركول الخامس للكتاب يختتم فعالياته

منذ 27 يوليو الفائت، افتتح معرض هركول للكتاب تحت شعار "الكتاب نبض الحياة" أبوابه أمام الزوار في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وذلك بمشاركة 44 دار نشر من عموم كردستان، وعدة دول عربية (لبنان، تونس، دمشق، الإمارات، العراق) ودولة إيطاليا.

فيما ضم المعرض 130ألف كتاب، و13 ألف عنوان في مواضيع مختلفة وبعدة لغات (الكردية، العربية، التركية، الفارسية، الإنكليزية، الفرنسية)، كما طبع المعرض 200 كتاب (120 باللغة الكردية و80 باللغة العربية).

وتوزعت دور النشر في صالات المركز وفق نظام مكتبي وأكثر تنظيماً من الدورات السابقة، حيث خصص لكل دار جناح، وذلك لإفساح المجال أمامها لعرض الكتب بشكل أفضل

وضمن المعرض كانت هناك أجنحة جديدة، مثل جناح لكتب الحقوق، وجناح خاص لكتب طلاب جامعة روج آفا، بالإضافة إلى جناح خاص للأطفال.

إلى ذلك، تخلل المعرض الذي استمر ثمانية أيام، إلقاء محاضرات ذات مضامين مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى عقد ندوات حوارية، ومعرض للصور الفوتوغرافية، كذلك عرض فيلم وثائقي عن مخيم (واشو كاني) لمركز شوبدارين روجه.

كما شهد المعرض حركة ملحوظة للزوار والراغبين في اقتناء الكتب، فيما أشاد القائمون على المعرض بالتنوع في العناوين ومواضيع الكتب، في حين اشتكى بعض رواد المعرض في الوقت ذاته من ارتفاع أسعار الكتب والمستوردة منها، وقال بعضهم إنها "غالية الثمن".

واليوم، اختتم معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب فعالياته بتوزيع جوائز رمزية على الكتّاب والقرّاء ودور نشر.

يشار إلى أن هيئة الثقافة والفن لشمال وشرق سوريا تقيم المعرض سنوياً وذلك تكريماً للمثقف والمناضل الكردي الشهيد حسين شاويش (هركول) الذي استشهد إثر حادث في 20 تموز/يوليو 2016.

(ي مل)

ANHA