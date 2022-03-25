بذريعة مشاركتهم في احتفالات نوروز.. السلطات التركية تعتقل 45 شخصاً في أزمير

وحسب وكالة فرات للأنباء، فقد نفذت الشرطة التركية حملة مداهمات في نواحي، منمن، وبوجا، وتوربالي، وبايراكلي، وكوناك، واعتقلت 45 شخصاً، وهم:

" شرف كوسه أوغلو، أركان كوسه أوغلو، أيوب كوسه أوغلو، داوود بولات، مروان غوموش، أوزلم آغاجدلن، يلدز تورك، هارون ياماج، ديلان كاراكوج، سركان يلدز، فوركان كاراتاش، آلتان جالار، سرحد كايا، حياة إيزغ، أوزغور أوزتورك، شرفان أردي، آيدن جلبي، روبين أونر، هوكر سفجي، وسعيد باموك".

وكان قرار الاعتقال في هذه الحملة قد صدر بحق 59 شخصاً، بذريعة مشاركتهم في احتفالية نوروز التي أقيمت في ساحة غوندوغدو.

(ف)