أوضحت معلومات أن إدارة سجن إمرالي فرضت عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان في أيلول عام 2018 بذريعة ‏"ممارسته رياضة المشي"، كما منعته من اللقاء بأسرته لمدة ثلاثة أشهر، حيث إن القائد عبد الله أوجلان بعد ممارسة رياضة كرة السلة وكرة الطائرة، وبذريعة تحويل ممارسة رياضة المشي مع رفاقه الآخرين في سجن إمرالي إلى لقاءات وحوارات، تم فرض عقوبات انضباطية عليه من قبل رئيس اللجنة الانضباطية بعد إجراء التحقيقات معه ومنعه من اللقاءات لمدة ثلاثة أشهر في الرابع عشر من أيلول عام 2018.

‏ وقد قام القائد عبد الله أوجلان بتقديم اعتراض على هذه العقوبة إلى محكمة التنفيذ في بورصا، وأوضح أن رياضة المشي هي أحد أشكال الحركات الاعتيادية في السجون، وقد تم منعه، وأنه يجب تصحيح هذا الخطأ، حسب وكالة فرات للأنباء.

يذكر أن العقوبة الانضباطية التي تم فرضها على القائد أوجلان قد ذكرت في تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون، الذي صدر في 6 آب 2020 خلال زيارتها في السادس والسابع عشر من أيار عام 2019 إلى سجن إمرالي.

(ف)