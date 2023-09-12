بثقافتنا سنحرر قائدنا.. محور منتدى حواري في كوباني

ونظم المنتدى مركز باقي خدو للثقافة والفن بالتعاون مع حركة الهلال الذهبي وذلك في قاعة المجلس التنفيذي في إقليم الفرات. وناقش المشاركون قضايا المرأة والثقافة والقائد عبدالله أوجلان.

وتحدثت خلال المنتدى الإدارية في حركة الهلال الذهبي فاطمة خليل، وقالت: "يجب أن نلتف حول القائد عبدالله أوجلان الذي ناضل من أجل حقوق المرأة. على مدى التاريخ دافعت المرأة عن ثقافتها، واستمر هذا الأمر حتى يومنا هذا".

كما تطرقت فاطمة خلال حديثها إلى الفنانين الكرد الذين تركوا بصمتهم على صفحات التاريخ مثل عيشه شان ومريم خان، ومزكين ودليلة، وأضافت: "المرأة الكردية حافظت على ثقافتها، من خلال الأغاني وأوصلت هذه الثقافة إلى يومنا الراهن. يجب علينا أن نحافظ على ثقافتنا وأن نلتف حول قائدنا".

كما تحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات فرياز بركل حول موضوع الجمال، وقالت: "يقول القائد آبو، إن الأخلاق هي سياسة أيضاً، فكيف يمكن بناء المجتمع بدون أخلاق، بدون الأخلاق لا يوجد مجتمع. لذلك فإن الأخلاق هي جمالية المجتمع. الجمال ليس في ارتداء الثياب الجميلة، الجمال الحقيقي هو جمال العقل".

وانتهى المنتدى بالنقاش حول المواضيع المطروحة.

ANHA