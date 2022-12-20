بتهمة تسفير المرتزقة إلى سوريا.. قاض تونسي يأمر بحبس القيادي الإخواني علي العريض

قال محاميان، إن قاضياً تونسياً أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة "الإسلامي" علي العريض؛ للاشتباه في أنه أرسل شباناً للقتال في سوريا، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه، حسب وكالة رويترز.

وذكرت المحامية إيناس حراث أن "قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض فيما يعرف بملف التسفير".

وقال مختار الجماعي، وهو محام عن العريض، لرويترز "هذا صحيح" لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق.

وكانت قد بدأت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في تونس بتاريخ 21 أيلول، التحقيق مع الموقوفين في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر سوريا.

ويذكر أن المتورطين في قضية التسفير، هم نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان عن الحركة محمد فريخة، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة الحبيب اللوز.

(م ش)