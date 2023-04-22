بطاقة تهنئة من اتحاد الإعلام الحر بمناسبة عيد الصحافة الكردية

بطاقة التهنئة نُشرت على الصفحة الرسمية لاتحاد الإعلام الحر وجاء فيها: "تحتفل الصحافة الكردية اليوم السبت 22 نيسان، بعيد ميلادها الـ 125، حيث أصدر الأمير مقداد مدحت بدرخان أول عدد من صحيفة “كردستان” في العاصمة المصرية القاهرة في 22 نيسان عام 1898، وكانت هذه بمثابة الخطوة الأولى في تاريخ الصحافة الكردية الحديثة، ومنعطفاً مهماً في تاريخ الشعب الكردي".

وأوضح الاتحاد في برقيته أن "صحيفة “كردستان” أصبحت البوابة التي فتحت الطريق أمام العديد من الصحف والمجلات للظهور في عموم أرجاء كردستان وفي مختلف المجالات، كما افتُتحت أول فضائية كردية باسم MED TV عام 1995، ومن ثم تعددت الوسائل الإعلامية التي ساهمت في نشر الثقافة والتاريخ والحضارة الكردية والتعريف بها في أنحاء العالم، حتى وصلنا إلى يومنا الحالي، من وجود المئات من المؤسسات الإعلامية".

واستذكر اتحاد الإعلام الحر جميع صحفيي/ات شمال وشرق سوريا، الذين استشهدوا ليكونوا صوت الحقيقة.

وهنأ بهذه المناسبة عموم الشعب الكردي والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي – خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا - متمنياً لهم "دوام التقدم والتوفيق والنجاح ليكونوا صوت ومرآة المجتمع، ويساهموا في إيصال رسالتهم النبيلة للعالم أجمع".

(ل م)