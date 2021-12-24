بطاقة تهنئة من الإدارة الذاتية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد

وجاء في نص البطاقة الصادرة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا مايلي:

"تتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخوة المسيحين في جميع أنحاء العالم ولشعبنا في سوريا وشمال وشرق سوريا خاصة.

متمنين أن يكون هذا العيد عيد المحبة والسلام والأمن والأمان، كما نستذكر في هذه المناسبة عموم شهدائنا الأبرار ونتوجه بالتهاني إلى اسرهم الكريمة، ونؤكد بأن تضحيات أبنائهم وبناتهم هي بمثابة ميلاد جديد لشعوبهم وهي مجد وفخر لكل الأجيال القادمة، ورسمت دماؤهم الزكية طريق النضال والحرية لشعبنا في شمال وشرق سوريا.

وكما إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نؤكد بان مشاركة مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا في افراحهم واتراحهم وتكاتف الشعب وتضامنهم هو اساس الانجازات التي تتحقق في شمال وشرق سوريا، كما اننا نؤكد على أهمية الحوار و الوصول إلى التوافقات بين كافة السوريين وضرورة تفعيل الجهود الدولية لضمان مشاركة أوسع بين جميع الأطراف السورية في خطوة تكون الأساس لبناء السلام في سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصةً".

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ANHA