بطائرات مُسيّرة عملية لقوات الدفاع الشعبي في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بيانًا، أوضح فيه أن قوات الدفاع الجوي التابعة للشهيدة دلال قد وجّهت ضربات بالمحتل فوق تلة كوردينه باستخدامها الطائرات المُسيّرة.

وجاء في البيان:

"بتاريخ 13 كانون الأول الساعة 9:20 و 11:30 شنت قوات الدفاع الجوي التابعة للشهيدة دلال ضربات ضد العدو المحتل الموجود فوق تلة كوردينه في منطقة بكتوريا التابعة لمناطق حفتانين من خلال الطائرات المُسيّرة، وذلك في إطار الحملة الثورية لملحمة حفتانين، حيث تمت العملية بنجاح.

وفي كانون الأول شن جيش الاحتلال التركي الفاشي هجومًا بالطائرات الحربية على منطقة شيلاز في متينا، حيث استُشهدت كل من رفيقتينا أفيستا وفيان إثر هذا الهجوم الوحشي".

وسجّل الشهيدتين بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: أفيستا شيار شمزينان

الاسم والكنية: ليلى أرن

محل الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: كيبار – محمد طاهر

محل وتاريخ الاستشهاد: كانون الأول 2020/ متين.

الاسم الحركي: فيان جودي

الاسم والكنية: روجين سيدو

محل الولادة: كوباني

اسم الام والاب: إسرا –عثمان

محل وتاريخ الاستشهاد: كانون الاول 2020/ متين

وتطرق البيان إلى سيرة الشهيدتين وأشارت في هذا السياق:

"وُلدت رفيقتنا أفيستا في جولميرك في كنف عائلة مكرسة للقيم الاجتماعية والوطنية ونشأت في ثقافة المقاومة. يقاوم الشعب في منطقة شمزينان التي تحاول الدولة التركية الفاشية تنفيذ سياسات الصهر والإبادة الجماعية ضدها، جميع أنواع سياسات القمع والصهر بشكل دائم. أدركت رفيقتنا أفستا هذه الممارسات الوحشية وانضمت إلى صفوف مقاتلي الكريلا لمحاربة الفاشية. كانت تطور من خلال مواكبتها حياة مقاتلو الكريلا العملية، وكانت تقوم بتغييرات في شخصيتها من خلال تعمقها في فلسفة القائد عبدالله اوجلان لتصبح مناضلة ومقاتلة رائدة. وواصلت خطى الشهيدات مثل زيلان وساريا من خلال إرادة قوية في ولائها للشهداء، حتى أصبحت مناضلة قيادية في حركة المرأة الحرة. كما قدمت حتى اللحظة الأخيرة بفلسفة القائد اوجلان مساهمة كبيرة في النضال من أجل حرية المرأة، وقد أوفت بكل واجب ومهمة بمسؤولية كبيرة في النضال من أجل الحرية بشخصيتها المتواضعة وتفانيها المتفاني.

ولدت الرفيقة فيان في مدينة المقاومة في كوباني ونمت شخصيتها في بيئة وطنية. حملت رفيقتنا فيان السلاح مثل أي امرأة كردية عندما هاجمت عصابات داعش، حليفة دولة الاحتلال التركي الفاشي، منطقة روج آفا، وانضمت إلى القوات الثورية للدفاع عن بلادها وشعبها. ظلت لفترة طويلة في الخطوط الأمامية للمقاومة ضد العصابات الارهابية، وأصيب عدة مرات اصبحت ذات إرادة قوية خلال نضالها. لم تحد رفيقتنا فيان من نضالها في روج افا فقط، بل وانضمت إلى صفوف مقاتلي الكريلا لتتمكن من محاربة دولة الاحتلال التركي الدكتاتورية والفاشية، والداعمة للعصابات الارهابية. كانت رفيقتنا فيان معروفة بوفائها وتواضعها، حيث تعمقت في فكر وفلسفة القائد عبدالله اوجلان واخذت على عاتقها المهمات الصعبة التي كانت تقوم بها بكل حذر ودقة. تحولت الرفيقة فيان من خلال نضالها الى مقاتلة رائدة منتهجة الروح الفدائية التي غرسها القائد اوجلان بين مقاتلي الكريلا وخاضت نضالاً لا مثيل له حتى اللحظة الاخيرة.

نعزي اسرتا الشهيدتان كما نعزي الشعب الكردي، ونتعهد بأننا سنواصل نضالنا بإرادة قوية الى ان نحقق الهدف الذي ضحى من اجله شهدائنا الابطال من اجل الحرية والكرامة".

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي:

شن الاحتلال التركي هجوما جويا ضد مناطق الدفاع المشروع والمعلومات حول هذا الهجوم كالتالي:

بتاريخ 12 كانون الاول الساعة 11 قصف جيش الاحتلال التركي وادي غا منطقة ميروك في غار.

بتاريخ 12 كانون الاول الساعة 11:30 قصف جيش الاحتلال التركي منطقة كوروجهرو في زاب".