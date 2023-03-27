بسي هوزات: قررنا إيقاف العمليات العسكرية حتى الانتخابات – تم التحديث

وفي لقاء لقناة Haber TV قالت بسي هوزات: "قررنا إيقاف عملياتنا العسكرية حتى الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستقام في تركيا في 14 أيار المقبل.

وكانت منظومة المجتمع الكردستاني KCK اتخذت قراراً بإيقاف العمليات العسكرية بعد الزلزال الذي ضرب مرعش ولكن على الرغم من ذلك شنت دولة الاحتلال التركي حتى الآن هجمات عديدة على مناطق في باشور كردستان.

وقدمت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، بسي هوزات، وترجمته وكالة فرات للأنباء (ANF)، تقييماً على الشكل التالي:

"لقد صادف في شهر آذار، الذكرى السنوية لمجازر غازي وقامشلو وحلبجة، وقبل كل شيء، استذكر جميع الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في هذه المجازر بكل احترام وإجلال، وأدين بغضب شديد أيضاً القوى التي ارتكبت المجازر، وبالتزامن مع ذلك، اُعلن عن استشهاد الرفيقة رابرين آمد في بداية شهر آذار، حيث شغلت الرفيقة رابرين في كل مجال من مجالات النضال، ولها جهود عظيمة للغاية في هذا النضال، وخاصةً في المجال الاجتماعي، حيث قدمت كدحاً كبيراً للغاية في بناء النظام الكونفدرالي الديمقراطي، وفي نشر نموذج تحرر المرأة، والديمقراطية البيئية ضمن المجتمع، ولها جهود كبيرة للغاية في هذا الموضوع.

إن الرفيقة رابرين؛ هي في الحقيقة رمز للروح الفدائية والصراحة والرفاقية والإخلاص لقيّم النضال، واستذكرها بكل احترام وإجلال ومحبة وامتنان، وكأوفياء لها، سوف نبني بالتأكيد هذا النموذج، وسنبني مشروع النظام الكونفدرالي الديمقراطي في كردستان والشرق الأوسط والعالم أجمع في مواجهة أنظمة الدولة القومية الفاشية، وفي مواجهة الحداثة الرأسمالية كنظام بديل، وكنظام للحياة الحرة، وديمقراطية الشعوب، وليكن هذا وعدنا لرفيقة الدرب رابرين.

حركة المرأة أظهرت دعماً قوياً لضحايا الزلزال

كان يوم 8 آذار في شهر آذار؛ مهماً للغاية، وبالطبع، مر بطريقة حزينة بعض الشيء؛ بسبب الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا، وقد تم الترحيب به بشكل كبير من خلال تقديم الدعم، واستنفرت حركة المرأة في كردستان وحركة المرأة في تركيا في هذا اليوم، وتم التعبير عن دعم قوي للغاية، حيث مر يوم 8 آذار بهذا الشكل أثناء فترة الزلزال.

في الواقع، أظهرت حركة المرأة دعماً قوياً لضحايا الزلزال والمرأة والمجتمع والشعب، لذلك، رُحب بهذا اليوم بطريقة تحمل الكثير من المعاني في شمال كردستان وتركيا، وجرى الاحتفال به بطريقة مهيبة في كل مكان من كردستان والمنطقة والعالم، لذلك أهنئ يوم 8 آذار الفائت على النساء الكادحات في العالم أجمع، واستذكر في شخص قائدتنا سارا (ساكينة جانسيز)، النساء اللواتي استشهدن في نضال حرية المرأة، بكل احترام وإجلال ومحبة.

من ناحية أخرى، نظمت احتفالات مهيبة لعيد نوروز، واحتفلنا بيوم 21 آذار، حيث نظمت احتفالات كبيرة للغاية في كل مكان، وفي شمال كردستان وفي جميع أرجاء تركيا و كردستان وروج آفا، وجنوب وشرق كردستان، وكذلك خارج الوطن، في أوروبا وروسيا وكذلك في اليابان وكندا وفي جميع أرجاء العالم، وأنا بدوري، أبارك عيد نوروز على شعبنا وشعوب الشرق الأوسط وشعوب آسيا الوسطى والبلقان، وعلى جميع الذين يحتفلون بعيد نوروز كيوم استقبال الربيع، وفي الوقت نفسه، استذكر في شخص شهداء نوروز، مظلوم دوغان وزكية آلكان، جميع الشهداء بكل احترام وإجلال ومحبة وامتنان. نحن نعيش حالياً أسبوع البطولة، واستذكر في شخص الرفيقين مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز جميع شهداء شهر آذار، وجميع شهداء الثورة بكل احترام وإجلال ومحبة وامتنان.

أصبح نوروز 2023 نوروز القائد

بدون أدنى شك، أصبح نوروز بأكمله نوروز القائد، وكان للحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان بصمتها في عيد نوروز، وجرى الاحتفال بعيد نوروز في شمال كردستان وفي المدن الرئيسة لتركيا، وفي العديد من المدن في تركيا، كما حملت احتفالات عيد نوروز الكثير من المعاني في وسط الأناضول وفي جناكالا وفي العديد من الأماكن، وكانت الاحتفالات في روج آفا مهيبة للغاية، وكانت في شرق وجنوب كردستان وفي كل مكان من العالم، في الحقيقة مهيبة، وتركت الحرية الجسدية للقائد بصمتها في جميع احتفالات نوروز، لذلك، أصبح نوروز هذا العام؛ نوروز القائد، وقد أظهر شعبنا إرادة أقوى من أجل الحرية الجسدية للقائد.

في الواقع، إن النضال المستمر منذ سنوات طويلة وصل مع نوروز إلى أعلى المستويات، ويحمل الكثير من المعاني، فنوروز أصبح نوروز القائد، كما أن قائد نوروز بالأساس هو القائد أوجلان، وأن الذي جعل من نوروز ذا معنى إلى هذه الدرجة، وحوّله إلى نوروز المقاومة؛ هو نضال الحركة الآبوجية بقيادة القائد أوجلان، لذلك، خُلقت حقيقة شعب نوروز، وخلق شعباً متحلي بالإرادة والعلم والتحرر، وأصبح بنضاله من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة مثالاً للعالم أجمع، وخُلقت حقيقة شعب لديه الإرادة والعلم والتنظيم، وقد خُلق هذا الأمر مع نضال الحركة الآبوجية، وقد خُلقت هذه الإرادة من خلال النضال على خط وفلسفة وإيديولوجية القائد.

نحن أقرب من أي وقت مضى لضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

في نوروز عام 1973، عُقد أول اجتماع له مع مجموعة صغيرة بالقرب من سد جوبوك في أنقرة، اليوم عام 2023، مرت 50 سنة على هذا الاجتماع، لقد خلقت مسيرة القائد المستمرة منذ 50 عاماً، إرادة نضالية وصلت إلى ملايين الأشخاص، اليوم، الملايين من الناس يناضلون من أجل الحرية، يكافحون من أجل الديمقراطية، هذا له معنى كبير جداً، حيث أنها أظهرت مدى تأثير وقوة القائد الذي وصل لمستوى يؤثر فيه على كافة شعوب الشرق الأوسط والعالم، كما أن غالبية النساء والشباب نادوا بهذا الأمر في ساحة نوروز، وتحولت إلى انتفاضة، وقبل وبعد احتفالات نوروز، وبريادة الشبيبة، رفعت صور القائد في العديد من الأماكن، أنا أهنئ الشباب والنساء، حيث ظهرت الكثير من المعاني في نوروز هذا العام، الحرية الجسدية للقائد أصبحت من أكثر المطالب المراد تحقيقها، حيث إنه يتم مناقشة هذا الأمر في الكثير من الأماكن، وأبدى شعبنا وأصدقائنا رغبتهم بتحقيق هذه المطالبة بإرادة كبيرة جداً، بلا شك هذا الأمر يحمل معانٍ كبيرة جداً، ومن الآن فصاعداً ينبغي التركيز على ذلك بشكل كبير، أي أنه ينبغي لهذه الإرادة التي نشأت في نوروز، أن تُصعد من مستوى النضال، ويجب إظهار مستوى نضالٍ يضمن تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ويجب تنفيذ هذا النضال بهذه الطريقة، لأننا الآن، أقرب من أي وقت مضى إلى ضمان الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وقد برز نوروز هذا العام هذه الحقيقة بوضوح كبير، والشيء المهم هو أنه يجب لهذه الإرادة التي خُلقت في نوروز، إرادة النضال تلك وموقف المقاومة، من الآن فصاعداً، أن تتحول كل الأيام إلى يوم نوروز، وأن تجعل عام 2023، عام ضمان الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وعلى هذا الأساس، يجب علينا أن نناضل أكثر، وهذه هي النتيجة الأساسية التي يمكننا الحصول عليها في نوروز هذا العام، وقد أظهر شعبنا موقفه وإرادته في هذا الأمر، ويجب أن تستمر المقاومة على هذا النحو وعلى هذا الأساس.

يجب أن نقوم بنشر نموذج القيادة داخل المجتمع

والأمر المهم الآخر هو هذا، لقد قيمنا هذا الأمر مرات عديدة، حيث أنه كلما كان نموذج القيادة ينتشر، كنا نقوم بتوحيد المجتمع العالمي مع الشعب والمرأة من خلال نموذج القيادة، والالتفاف حول القيادة يحدث ويظهر بشكل أكبر، حيث أنه يتم إدراك وفهم القيادة بشكل أفضل، ويتم رؤية الخدمات التي تقدمها القيادة للإنسانية بشكل أكثر، والشعب والمجتمع يلتفون حول القيادة ويتبنون أفكاره بقوة أكبر، ويناضلون من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقيادة، ويشاركون بشكل كبير جداً في نضال الكرد، ويصبحون جزءاً من هذا النضال، وهذا النضال يتحول إلى النضال الموحد للشعوب، يتحول إلى النضال الموحد للنساء، وإلى نضال المجتمع، ولهذا السبب يجب علينا أن ننشر هذا النموذج بطرق وأساليب مختلفة وبشكل أكثر داخل المجتمع والإنسانية، وهذا الأمر هو في غاية الأهمية من أجل مستقبل الإنسانية؛ لأن هذا النموذج يحوي بداخله مستقبل الإنسانية، ولهذا يجب أن نعمل بجهد أكبر، وهذا الـ نوروز، برز عملية النضال وهذه الحقيقة بوضوح كبير جداً، ولذلك ينبغي علينا مواصلة هذا بأقوى طريقة ممكنة.

موقف الشعب العربي مهم

بلا شك، كان موقف العرب أيضاً، مهماً جداً نوروز 2023، حيث طالب العرب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في الكثير من المدن العربية وفي الكثير من المناطق في شمال وشرق سوريا، واحتفلوا مع الكرد بعيد نوروز، وأظهروا إرادة تحرير المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي، وكان هذا الأمر في غاية الأهمية، وكانت رسالة بالغة الأهمية على هذا الأساس، ومثلما قلتُ سابقاً، يجب علينا أن نجعل من الإرادة التي ظهرت في نوروز، إرادة المقاومة والنضال الأكبر، ويجب أن نضمن الحرية الجسدية للقائد أوجلان بالتأكيد، وأظهر نوروز، موقف وإرادة هذا الأمر.

سوف نهزم حكومة الاحتلال الفاشية

نوروز له معنى مختلف بالنسبة للكرد، وكما قلت، فإن بعض الشعوب الأخرى تحتفل به أيضاً على أساس استقبال الربيع الجديد، ولكنه يحمل معنى مختلفاً جداً من أجل الكرد؛ هي انتفاضة ضد الظلم والظلام، نوروز بالنسبة للكرد؛ مقاومة للحرية وانتفاضة، ومنذ كاوا الحداد وإلى الآن، احتفل بعيد نوروز، بهذه الطريقة رد الظلم والظالمين، ومنذ حزب العمال الكردستاني وإلى الآن، أي منذ خمسين عاماً، منذ عام 1973، أصبح هذا المعنى عميقاً أكثر، أصبح شعب كردستان، شعب نوروز، من الأطفال بعمر السبعة أعوام إلى المسنين بعمر السبعين، تحول إلى شعب منتفض ومقاوم ويحتفل بعيد نوروز بهذه الطريقة، وبالأخص، اٌحتفل بنوروز هذا العام على هذا الأساس، وضحاك هذا العصر، ظالم هذا العصر، هو نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشي، وأظهر نوروز أيضاً، موقفاً قوياً، وكان انتفاضة عظيمة ضد نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ضد السلطات الفاشية القاتلة، هذا الأمر له معنىً كبير للغاية، من جهة، أظهر موقف لهزيمة هذه الحكومة الفاشية، وبدأت بعملية بهذا الشكل أيضاً، في هذا الصدد، في نوروز ظهرت إرادة قوية جداً، سوف تهزم هذه الحكومة الفاشية الاستبدادية، وظهرت إرادة موقف هذا الأمر بشكل واضح وجلي في هذا نوروز، أظهرتها للعالم وللأعداء والأصدقاء أيضاً، كان لهذا الأمر معنى كبير.

إظهار الموقف القوي للنضال

في الحقيقة، كان نوروز هذا العام مليئاً بمثل هذه الرسائل السياسية من البداية حتى النهاية، في الواقع، كانت جميع أعياد نوروز بهذا الشكل، في الواقع إن ساحة نوروز؛ هي الساحة التي يتم تنفيذ السياسة الديمقراطية فيها بأقوى طريقة، وهي ساحة بناء الديمقراطية، وهي مكان لترسيخ الديمقراطية، وإن نوروز هي المرحلة التي يشارك الشعب فيها مباشرة، ويعبر فيها عن مطلبه وإرادته، حيث إن ساحات نوروز تظهر حقيقة من هذا القبيل، ولذلك لا يجوز تقييم نوروز بمعزل عن السياسة الديمقراطية والسياسة، ولا يجوز تقييم نوروز بمعزل عن المقاومة والنضال، ومن المستحيل تقييم نوروز بمعزل عن الانتفاضة، فنوروز هو بالأساس هذا الأمر، وقد تم التعبير عن موقف من هذا القبيل في نوروز هذا العام، هكذا موقف، سوف نُسقط هذه السلطة الفاشية المستبدة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وسنبني كردستان حرة وتركيا ديمقراطية بنضالنا ومقاومتنا، وسنحرر القائد عبد الله أوجلان، أي أن كردستان حرة، وتركيا ديمقراطية والحرية الجسدية للقائد أوجلان مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن فصلها عن بعض، وسوف نحقق هذا الأمر، حيث اُكد على موقف وإرادة ذلك الأمر في عيد نوروز بأقوى طريقة، لذلك اُظهر أقوى موقف للنضال والمقاومة في مواجهة النظام الفاشي والمستبد، وبهذا الشكل أُعطيت رسائل سياسية، شعبنا هو من أعطاها، وكان هذا الأمر في غاية الأهمية، حيث أُعطيت رسالة قوية للغاية بشأن الحرية الجسدية لقائدنا.

رسالة الوحدة الوطنية

بدون أدنى شك، كانت الرسالة المهمة الأخرى هي الرسالة السامية لشعبنا، والتي عبر عنها شعبنا بقوة، حيث كان موقف الوحدة الوطنية، ووجهت الدعوة لجميع التنظيمات والأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية وجميع الشرائح المختلفة للشعب الكردي لكي يقوموا ببناء الوحدة الوطنية، حيث أكد على موقف الوحدة الوطنية، وأُعرب في كل مكان عن موقف قوي للغاية من أجل الوحدة الوطنية، لذلك قدمت العديد من الدوائر أيضاً رسالة عن هذا الأمر، كما قدمت العديد من الأحزاب السياسية رسالة بخصوص هذا الموضوع، حيث قُدمت العديد من الرسائل المهمة بهذا الصدد من قِبل الأحزاب الكردية إلى الكثير من الأصدقاء، وحتى من قِبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK)، بافل طالباني.

وكان المطلب الرئيس للجميع في نوروز آمد، ضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحقيق الوحدة الديمقراطية الوطنية للكرد، وأُكد على دعوة وإرادة وموقف هذا الأمر، وكان هذا الأمر يحمل الكثير من المعاني، وكانت في نفس الوقت، رسالةً بالنسبة للجميع وبالنسبة لنا جميعاً، ويجب على الجميع أن يرى رسالة شعبنا، ويجب من الآن فصاعداً، القيام بعمل قوي للغاية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الديمقراطية، وإن القوى الساعية لتحقيق هذا الأمر، وجميع الوطنيين الذين يتعاملون مع هذا الأمر بحماس، ينبغي عليهم إظهار موقف يتجاوز الدائرة الحزبية والأيديولوجية، وتحقيق شوق وأمل شعبنا حتماً في هذا العام، وعلى هذا الأساس يجب القيام بعمل قوي للغاية، وسنقوم في هذا الصدد، بأداء واجباتنا ومسؤوليتنا، وسننفذ نضال هذا الأمر، وسنعمل على ذلك، فمنذ البداية كان المفهوم الأساسي للقائد هو هذا الأمر، وهذا النظام، وشعبنا أيضاً على نفس السوية، ونحن أيضاً بدورنا قمنا بأعمال جدية للغاية، لكن لم يتم هذا الأمر على وجه الخصوص، بسبب موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) حيال ذلك، ولكن عبّر شعبنا أيضاً عن هذا الأمر، وقد أظهر في نوروز هذا العام بأن الكرد يمكنهم بناء وحدتهم الوطنية حتى بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالأساس يقوم بدور سيئ، ويتحرك مع الدولة التركية المستبدة، ويتصرف حتى اليوم وحتى هذه الساعة بهذه الطريقة، وحينها يكون موقفهم واضح، حيث يكمن بناء الوحدة الوطنية للكرد بدونهم، ويمكن العمل خطوة بخطوة من أجل عقد مؤتمر وطني، وقد عبّر شعبنا بقوة عن هذا المطلب وعن إرادته.

يتبع..