بسي هوزات: PDK تنقل إحداثيات مواقع الكريلا للجيش التركي

وتحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني، بسي هوزات، لإذاعة "دنكي ولات" حول الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية وهجمات الاحتلال التركي وتبعية الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقاومة الكريلا، ووضع المعارضة التركية.

بسي هوزات، تحدثت مطولاً حول أهداف وأبعاد المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، وقالت في ذلك "تتغاضى القوى الدولية التي أنشأت نظام إمرالي عن الممارسات اللا قانونية والمنافية للحقوق، من أجل مصالحها القذرة. وفي مواجهة هذه المؤامرة تواصل حركة الحرية وأبناء شعبنا وأصدقاؤنا النضال ضد نظام التعذيب في سجن إمرالي منذ 23 عاماً متواصلة".

الحزب الديمقراطي الكردستاني ينقل معلومات استخباراتية عن مواقع الكريلا للاحتلال التركي

وحول الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان وموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني قالت بسي هوزات: "منذ 6 أشهر، تشهد مناطق الدفاع المشروع مقاومة عظيمة ضد جيش الاحتلال التركي. أُحيي هذه المقاومة العظيمة. كما أستذكر بإجلال شهداء المقاومة. تحاول الدولة التركية القضاء على حركة الحرية، وفي الخطوة الثانية تريد احتلال جنوب كردستان بشكل كامل.

تستمر هجمات الإبادة في كل مكان. الهجوم على القائد والمعتقلين والشعب والكريلا هو جزء من هذه الخطة. لقد مرت ستة أشهر منذ بدء هجوم عنيف على مناطق الدفاع المشروع، كما تتصاعد مقاومة تاريخية ضد هذه الهجمات. الكريلا تحارب في الشمال والجنوب. وهدف العدو هو القضاء على الحركة وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية".

وأضافت: "الحزب الديمقراطي الكردستاني مشارك في هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها الدولة التركية، ويؤدي مهمة قذرة للغاية، وأصبح جزءاً من خطة الدولة التركية ومشاركاً فيها. يقدم الدعم للجيش التركي المحتل على مختلف الصعد. إن90% من الغارات الجوية التركية ضد جنوب كردستان تنفذ بناء على معلومات استخباراتية يقدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني لها، إنه ينقل إحداثيات مواقع الكريلا الثابتة والمتنقلة خطوة بخطوة للجيش التركي عبر الهاتف. لقد استشهد المئات من رفاقنا حتى الآن؛ لأن الحزب الديمقراطي نقل إحداثيات مواقعهم لجيش الاحتلال. كما استشهد العشرات من الأعضاء الإداريين، وعدا عن المعلومات الاستخباراتية؛ فإنه يسعى إلى قطع الصلة بين وحدات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وقطع التواصل بين المناطق وإخلاء المنطقة بهدف تمهيد الطريق أمام هجمات الإبادة التركية. كما تسبب باستشهاد 6 رفاق في خليفان، وقبلها باستشهاد 4 رفاق في المكان نفسه ".

وحول وضع المعارضة التركية، قالت بسي هوزات إنه في الفترة الأخيرة، أصبح زمام المبادرة في يد المعارضة فيما يتعلق بتحديد جدول أعمال الدولة المستقبلي. وأضافت حول ذلك: "المعارضة تحدد جدول الأعمال. إن خطوة "حزب الشعب الجمهوري" فيما يتعلق بالمسألة الكردية مهم، والانتخابات هي أحد أسباب هذا الموقف، ولكن هناك سبب آخر، وهو أن من يرغب بالوصول إلى السلطة والبقاء في السلطة؛ يجب عليه أن يحل القضية الكردية. لقد تغيّرت قوانين السلطة في تركيا بسبب نضالنا المستمر منذ 50 عاماً.

سابقاً كان أولئك الذين يصرون على مواصلة إبادة الشعب الكردي، يصلون إلى سدة السلطة، ولكن الآن بات هذا القانون يتغيّر شيئاً فشيئاً، فأصبح من يرغب بالوصول إلى السلطة عليه حل المسألة الكردية في تركيا. القوى التي تتبع هذا النهج هي التي تصبح أقوى وتتزايد فرصها في الوصول إلى السلطة. إن نضالنا المتواصل منذ 50 عاماً هو الذي أوصل السلطة الفاشية إلى هذه الحالة، وهذا نصر بحد ذاته نصر كبير".

'كل فرد من أفراد المجتمع بمثابة مقاتل في وحدات حماية الشعب والمرأة'

كما دعت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني، بسي هوزات، إلى تصعيد النضال في جميع أجزاء كردستان ضد هجمات الإبادة، وتابعت حديثها بالقول: "يجب على شعبنا في الأجزاء الأربعة من كردستان تصعيد النضال والمقاومة ضد نهج الإبادة الجماعية الفاشية. إذا حدث هجوم احتلال على روج آفا؛ فيجب على شعبنا أن يصعّد مقاومة شاملة.

إن حرب الشعب الثورية التي انضم الشعب إليها ستحقق النصر، وستسقط الفاشية المجرمة. يجب أن يعتبر كل فرد من أفراد المجتمع بمثابة مقاتل في وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية. بالتأكيد يجب عليهم عدم ترك أراضيهم. قاوموا إلى جانب قواتكم العسكرية. إذا ظهرت مثل هذه الإرادة من قبل الشعب؛ فإن دولة الإبادة الفاشية لن تستطيع تحقيق أية نتيجة في مواجهة إرادة الشعب".

(ك)