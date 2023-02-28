بسي هوزات: الشعب سيحاسب حكومة AKP-MHP على إنفاق ضرائب الزلزال على حرب الإبادة

تحدثت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، بسي هوزات، خلال برنامج خاص على قناة مديا خبر (Medya Haber)، وقيّمت زلزال 6 شباط الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا والسياسة التي تمارسها السلطات التركية في هذا الصدد.

ونوهت بسي هوزت أن ضرائب الزلزال التي تم تحصيلها من الشعب لسنوات قد أُنفقت على حرب الإبادة الجماعية ضد الكرد، وعلى حرب الإبادة الجماعية ضد المجتمع التركي، وعلى الحرب ضد الطبيعة، على الإيجار، وعلى مرتزقة حزب العدالة والتنمية وأردوغان، وقالت: "أن الشعب سيحاسبهم على هذا، ولن تدوم لهم".

وحذرت بسى هوزات من أن الدولة ونظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لديها خطة لتطهير كل هذه المناطق من الكرد والعلويين، وبالتالي لديهم خطة إبادة جماعية أيضاً، وقالت: "لإحباط هذه الخطة والقضاء عليها، يجب على شعبنا ألا يتركوا أراضيهم، ديارهم وممتلكاتهم وبيعها للدولة، إذا استمر هذا التضامن والدعم، فسنكون قادرين على بناء قرانا وبلداتنا بقوة شديدة، بالتضامن، الدعم، الروح المشتركة، الدعم المعنوي المشترك والدعم المالي، يمكننا أن نجعل هذه الأماكن مكاناً للعيش مرة أخرى".

كما قيّمت بسي هوزات، العزلة الشديدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والأحداث التي أعقبتها وعملية سير الانتخابات في تركيا على النحو التالي:

في البداية، أحيي القائد أوجلان بكل احترام وحب وشوق، وأدين المتآمرين بغضب شديد، بالإضافة إلى أنه في شهر شباط الجاري في كردستان، ضرب زلزال كبير وسط بازارجخ وآلبستان؛ مما أثر على سوريا وتركيا والمدن التركية، وتسبب في معاناة كبيرة لدى شعب كردستان، تركيا وسوريا، كما أثر على العالم أجمع، فليرحم الله ضحايا الزلزال وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتعازينا للعوائل التي فقدت أرواحها في الزلزال ولشعبنا وشعب تركيا".

فكر وفلسفة القائد أوجلان له تأثير قوي على الساحة الدولية

تزامنت الذكرى 25 للمؤامرة الدولية مع وقوع الزلزال الكبير، وأثر ذلك على العديد من الفعاليات التي كان يخطط لها ضد المؤامرة، كانت ستنظم مسيرة كبيرة في شمال كردستان وتركيا تجاه كمليك، واضطروا إلى تأجيل هذه المسيرة، كما أثر على مخطط الفعاليات في أوروبا، لكن على الرغم من ذلك، أقيمت العديد من الفعاليات الكبرى في شمال وشرق سوريا لا سيما في روج آفا، وبنفس الطريقة، يتم تنظيم فعاليات عديدة في شمال كردستان وجميع الأشهر وليس فقط في شهر شباط، كما يوجد أعمال أيديولوجية، سياسية ودبلوماسية ضد المؤامرة، وأيضاً توجد مرحلة جادة للنضال والفعاليات في كردستان وفي الخارج، في هذه المرحلة، تم تنظيم فعاليات احتجاجية جادة في كل من أوروبا وجنوب كردستان، لذا أحيي وأهنئ هذا الفعاليات التي نظمها شعبنا، بالطبع، فإن أصدقائنا لديهم جهد كبير للغاية في هذا الصدد، ومن أجل أن تكون العزلة على جدول أعمال الرأي العام الدولي، وجعل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان على جدول الأعمال الدولية، بذل أصدقاؤنا جهداً كبيراً وقاموا بعمل عظيم، مع انتشار فكر القيادة ونموذجه، أثر بشكل كبير على العالم بأسره، في الحقيقة، لقد حظي هذا الفكر بتبني، تضامن ودعم كبير من قبل النساء وعلى نطاق واسع، الشعب، الرأي العام الديمقراطي، المثقفين، الكتّاب والفنانين.

تتحقق الحياة الحرة بنموذج القائد

أقيمت في هذه المرحلة فعاليات مهمة على الساحة الدولية، ولهذا ظهر دعم كبير على الساحة الفنية، ونرى هذا الشيء بوضوح، كلما انتشر نموذج القائد بين العالم والمجتمع، كلما تصاعدت وتيرة الدعم، ويرى كل شخص مستقبله وحريته ضمن هذا النموذج، وتتحقق الحياة الحرة، الديمقراطية، النظام الحر والعادل بهذا النموذج، وكل شخص يدرك ذلك ويراها، ولهذا فهي مهمة.

إن النضال الذي تحقق خلال هذه الأعوام في هذه المرحلة، أظهر النضال ضد المؤامرة هذا الشيء بشكل واضح في القرن 21 الآن، سيتم تحقيق نموذج الأمة الديمقراطية من هذا القرن وبعد، وسيتم تشكيل مشروع نظام الكونفدرالية الديمقراطية، ويتم نقاش هذا الشيء من قبل عدة أطراف في العالم، حيث يتم مناقشة مشروع هذه الحياة، كبديل للحل الأساسي للأزمة الحالية، مشروع النظام الكونفدرالي الديمقراطي، حرية المرأة، والديمقراطية البيئية، ويتم تقييمها كحياة بديلة للحل الأساسي لمشاكل الإنسانية، الشعوب، المجتمعات، المرأة، الطبيعة وكمشروع الحل الأساسي، ويتشكل الوعي وفقاً لذلك، ويتم البحث والتنظيم، وهذا مهم وعظيم جداً، لقد رأينا مؤخراً بأن فريقاً من الصحفيين ذهبوا إلى كينيا، اعتقل القائد في كينيا من قبل الموساد الإسرائيلي و وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وسُلم إلى الاستخبارات التركية (MÎT) في السفارة اليونانية في كينيا، توجد في كينيا الآن حركة تنظيمية اجتماعية جادة تتحرك على أساس نموذج القائد وهذه الفلسفة والذهنية، ونشر هذا الشيء في الصحافة، وأدرج على جدول الأعمال، وهو موجود لفترة طويلة على جدول الأعمال.

يتبع …