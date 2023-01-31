بسي هوزات: المؤامرة الدولية تستمر لـ 24 عاماً على شكل الإبادة الجماعية

وشاركت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، بسي هوزات، في برنامج خاص على قناة مديا خبر (Medya Haber)، ترجمته وكالة فرات للأنباء، وقيّمت بيان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي طالب بإنهاء العزلة المفروضة، وقالت "إن الشعب الكردي يطالب باتخاذ خطوة ملموسة بدل الأقاويل".

في مستهل حديثها تطرقت بسي هوزات إلى المؤامرة الدولية في 15 شباط، وقالت "لقد دخلنا العام الخامس والعشرين للمؤامرة الدولية، وقد اقترب يوم 15 شباط، إننا على وشك دخول شهر شباط، حيث إن 15 شباط هو يوم أسود بالنسبة للشعب الكردي، وهو يوم الإبادة الجماعية، فالهدف من المؤامرة الدولية أيضاً هو إبادة الشعب الكردي، وإنني استنكر الضالعين الدوليين في المؤامرة، تستمر المؤامرة الدولية على مدى 24 عاماً بدون انقطاع بطرق مختلفة، ففي شمال كردستان، تستمر على شكل هجمات الإبادة الجماعية، وفي جنوب كردستان على شكل هجمات الإبادة والاحتلال، وفي روج آفا على شكل الإبادة والاحتلال، فيما في أوروبا وتتواصل في العديد من الأماكن في العالم على شكل الاغتيالات القتل السياسي وارتكاب المجازر، وبالمقابل، يجري نضال قوي حيال ذلك، حيث يستمر النضال بدون انقطاع على مدار 24 وعشرين عاماً، ويستمر النضال بشكل مهيب حول مقاومة قائدنا ومقاومة شعبنا ومقاومة قوات الكريلا ومقاومة المرأة ومقاومة الشبيبة، وبهذه الطريقة، لم تسمح المقاومة الجارية على مدى الأربعة والعشرين عاماً ضد هجمات المتآمرين الدوليين، بأن تنجح المؤامرة، وفي الوقت ذاته، أحبطت المؤامرة خلال تلك المرحلة".

(س ر)