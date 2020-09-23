تحت شعار "لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا"، خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي في إقليم الجزيرة، في مظاهرة تنديدًا بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق حق الدفاع المشروع، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في التظاهرة التي انطلقت من ساحة الشهيد خبات وتوجهت صوب وسط الناحية، المئات من أهالي كركي لكي والقرى التابعة وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

وحمل المتظاهرون خلال التظاهرة لافتات كتب عليها "لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا"، و "لا للاحتلال التركي"، و "لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وتل أبيض".

كما طالب المتظاهرون عبر الشعارات التي أطلقوها بضرورة رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن الهدف من العزلة هو كسر إرادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة الهادفة إلى نيل حريتها، والشعوب التي تقتدي بالقائد أوجلان. وأكدوا على ضرورة تصعيد المقاومة "نعم للمقاومة".

وتوقف المتظاهرون وسط الناحية وهناك خاطب في الحشود عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان، قال: "إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يخدم الشعوب في شمال وشرق سوريا نقول لا للاحتلال التركي في مناطقنا ونعم لتصعيد المقاومة".

وبيّن صاروخان أن مناطق شمال وشرق سوريا وكردستان تتعرض للهجمات بشكل مستمر من قبل دولة الاحتلال التركي، وهناك بعض القوى أخرى تحاول السيطرة على المنطقة، مبيّنًا: "الجميع يعلم أن طريق الديمقراطية يمر من مناطقنا، لذا يجب علينا الاستمرار في النضال والمقاومة".

ونوه صاروخان أن هناك مخططات تُحاك ضد شعوب المنطقة، في محاولة لإنكار ومحو وجود الشعب الكردي وهويته وقال: "لذا علينا الحفاظ على مكتسبات شهدائنا وشعبنا".

(كـ ع/ أ ب)

ANHA