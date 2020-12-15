بصوت واحد أهالي عامودا يطالبون بتحقيق وحدة الصف الكردي

دعمًا لوحدة الصف الكردي ومساندة الشعب الإيزيدي في شنكال، خرج العشرات من أهالي ناحية عامودا بالمشاركة مع أعضاء المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية والأحزاب السياسية، في تظاهرة نُظمت من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار لناحية عامودا في مقاطعة قامشلو.

وانطلقت التظاهرة من أمام ساحة الشهيد جهاد نحو ساحة شنكال وسط الناحية، وسط ترديد شعارات" نعم للوحدة الكردية"، " لا لحرب الإخوة"، "بوحدة الكرد نطرد الاحتلال"، "وحدة الأطراف الكردية هي حرية الكرد"، ورفع لافتات كتب عليها" لا لاقتال الإخوة.. حان وقت الوحدة الوطنية"، بالإضافة إلى رفع أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية المرأة، ومؤتمر ستار، وقوات سوريا الديمقراطية.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة شنكال وقفوا دقيقة صمت، وتلاها بيان الأحزاب السياسية للإدارة الذاتية الديمقراطية وقرئ من قبل عبد السلام قافور.

وأشار قافور في البيان: "إن الدولة التركية تحاول بشتى الوسائل إفشال بعض الاتفاقات التي أُبرمت بين المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية، لأنها ترى في اتحاد الكرد جميعًاً نهاية أطماع الدولة التركية في سوريا".

وشدد قافور على ضرورة دعم ومساندة الحوار الكردي - الكردي وقال: "في هذه المرحلة الحساسة عند أول حوار بين الأطراف الكردية حاولت تركيا إفشال أي تقارب كردي- كردي التي ينتظرها كل كردي في عموم كردستان، لذا يجب علينا نحن أحزاب الإدارة الذاتية الديمقراطية الوقوف معًا في تقديم الحوار نحو الأمام وإفشال جميع السياسات التركية في المنطقة، ونرى جميعًا أن خلاصنا مرتبط بوحدة الصف الكردي".

(س أ/م ح)

ANHA