بصواريخ بالستية.. الحوثيون يستهدفون مواقع حساسة في السعودية

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع مهمة وحساسة جداً للعدو السعودي في جازان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله".

وأضاف: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأميركي وحصاره على بلدنا".

وأكمل سريع: "نعِد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيّه وعدوانه وجرائمه".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء الجمعة، عن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة بمنطقة جازان جنوب السعودية، مشيراً إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع رداً على الهجوم.

(ش ع)