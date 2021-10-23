بشير ملّا نواف: يجب الاستماع لصوت لجنة عوائل الشهداء

تسببت أجهزة الاستخبارات التركية باستشهاد العضو في لجنة عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني شكري سرحد (ياسين بولوت) في مدينة السليمانية بتاريخ 17 أيلول الماضي. تم الإعلان عن الحصول على وثائق تخص الحادثة لكن لم يتم الكشف عنها للرأي العام إلى الأن.

تحدث المثقف والكاتب بشير ملّا نواف لوكالتنا حول هذا الموضوع، وقال "قضت الدولة التركية على ما يزيد عن 15 ألف شخص منذ عام 1990 وإلى الآن غالبيتهم من الكرد المؤثرين في المجتمع".

أوضح بشير ملّا نواف أن الدولة التركية تستهدف الصحفيين وأن "أمهات السبت" يخرجن إلى الساحات ويطالبن بمعرفة مصير أبنائهن المجهول، وتابع " للأسف هناك غطاء سياسي للحكومة التركية يحول دون محاسبتها وفرض عقوبات بحقها في المحاكم الجزائية".

وأكمل بشير ملّا نواف حديثه قائلاً "مثلما تسببت الدولة التركية باستشهاد سكينة جانسز ورفيقتيها الاثنتين في فرنسا نراها تتجاوز حدودها في الفترة الأخيرة أيضاً وتحصل على المعلومات عن طريق أجهزتها الاستخباراتية".

وذكر بشير ملّا نواف أن الدولة التركية تسببت في السنوات الأخيرة باستشهاد عددٍ من الشخصيات في روج أفا كردستان (غرب كردستان) وشنكال من خلال طائرات مسيّرة، والدولة التركية تتجاهل حقوق الإنسان وتستهدف مباشرةً الشخصيات التي تراها خطراً عليها وخاصة الشعب الكردي".

'تزايد دور الاستخبارات التركية في باشور'

ولفت بشير ملّا نواف إلى تزايد دور الاستخبارات التركية المستبدة في باشور كردستان وأن الدولة التركية نشّطت أجهزتها الاستخباراتية بين الشعب في باشور، وقال " لتستطيع الاستخبارات القيام بمثل هذه العملية فلا شك يجب أن يكون لهم أساساً من ناحية الشعب أيضاً؛ وهذا يتم عن طريق بناء الخلايا".

كما ذكر بشير ملّا نواف "فتحت الدولة التركية الميدان لاستخباراتها في باشور كردستان ولهذا يستطيعون التحرك بسهولة. وهذا يعني تفكيك المجتمع ويشكل أيضاً خطراً على أي شخص يبقى هناك بشكل رسمي حيث تتعرض حياتهم للخطر. يجب على قادة باشور كردستان إيقاف هذه الخلايا".

وأشار بشير ملّا نواف إلى أن الجريمة التي تتم بطريقة منظمة لا يمكن أن تكتمل بدون تواطؤ، وتابع حديثه قائلاً "هناك تدخل في باشور كردستان مئة بالمئة وخاصة باستشهاد شكري سرحد. وبدون شك ليتمكنوا من تحقيق هدفهم حصلوا على مساعدة الشخصيات الموجودة هناك".

'ظاهرة ستقضي الاغتيال على أمان باشور'

وحذر ملّا نواف حول من أن استمرار هذه الممارسات من قبل استخبارات الدولة التركية المحتلة ستشكل خطراً على الوطنية الكردية وإدارة باشور كردستان، فعندما تظهر مثل هذه الظاهرة في منطقة ما فإنها تضعف أمان المنطقة أيضاً".

وتابع بشير ملّا نواف حديثه قائلاً " في يوم من الأيام سيتم استهداف إحدى شخصيات إدارة باشور كردستان أيضاً .ولهذا يجب ألّا تتجاهل قوى أمن الإقليم حادثة استهداف شكري سرحد. ولهذا تصبح باشور كردستان أيضاً نقطة ضعف وسيتضرر أمانها".

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني في ذات يوم حادثة استشهاد شكري سرحد أنهم حصلوا على معلومات مهمة تتعلق بالحادثة، وبعد ذلك أعلن جهاز المخابرات والقوى الأمنية أن هذا الهجوم نفذ من قبل شخص واحد وتم اعتقاله".

ولكن بحسب المصادر فإن من نفذ الهجوم ليس شخصاً واحداً فحسب بل على العكس هم أربعة أشخاص. ولم يتم كشف قاتلي الشهيد شكري سرحد إلى الآن.

وأوضح بشير ملًا نواف أن باشور كردستان أصبح غطاءً كرديًا ووفقاً لهذا يجب أن يصبح منبراً لكل الشخصيات الوطنية الكردية أو لكامل البشرية في الشرق الأوسط. لهذا يجب أن تتولى حكومة باشور مسؤولية هذه القيمة وتابع "تدرك الدولة التركية جيداً أنه إذا أدت باشور كردستان مهمتها الثورية والقومية بشكل جيد فسوف تتمكن من التأثير على الأجزاء الثلاثة الأخرى لكردستان".

'يدركون أن الشعب الكردي يستمد قوته من الشهداء'

وتعليقاً على استشهاد شكري سرحد قال ملّا نواف " أمة بلا شهداء هي أمة ميتة، تدرك الدولة التركية المحتلة جيداً أن الشعب الكردي يستمد قوته من شهدائه لذلك يريدون توجيه ضربة للجنة عوائل الشهداء ويريدون من خلالها القضاء على أمل هؤلاء العوائل".

'يجب أن يصبح الجميع صوتاً للجنة عوائل الشهداء'

دعا المثقف والكاتب بشير ملّا نواف في نهاية حديثه حكومة باشور كردستان لقطع الطريق أمام استخبارات الدولة التركية المحتلة كما أشار لفعالية لجنة عوائل الشهداء في السليمانية واختتم حديثه قائلاً "تهدف هذه الفعالية لحماية قيم وشخصيات باشور كردستان ويجب أن تتوسع أكثر كما أنها تستحق أن تلقى صدىً لتسمع الأطراف التي تملك ضميراً صوتها".

تنظم لجنة عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني في باشور كردستان بمشاركة ناشطي ومواطني السليمانية فعاليات أسبوعية في مكان استشهاد شكري سرحد وتطالب بالكشف عن قاتلي شكري سرحد.

(ر)

ANHA