بشير ملا نوّاف: الالتفاف حول القائد واجب وطني وأخلاقي

أصدر مكتب العصر الحقوقي الخاص بالقائد أوجلان ومعتقلي سجن إمرالي، في 15 آذار، بيانًا إلى الرأي العام، أوضح فيه عدم تمكنه بأي شكل من الأشكال، من التواصل مع موكليه في سجن إمرالي، وهم: السيد عبد الله أوجلان والسيد عمر خيري كونار والسيد حاملي يلدرم والسيد ويسي آكتاش.

وكان آخر لقاء مع القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي قد تم بتاريخ الـ 7 من شهر آب عام 2019، كما كان آخر تواصل مع العالم الخارجي قد جرى بتاريخ الـ 27 نيسان 2020، عبر الهاتف، حيث كانت المرة الأولى التي يمنحون فيها هذا الحق.

المثقف بشير ملا نواف، أشار إلى أنه ومنذ اعتقال القائد أوجلان وإلى يومنا الراهن تتبع الأنظمة التركية طرقًا عدّة من أجل كسر إرادة الشعب الكردي، وقال: "كلما حدث تغيير في الوضع الكردي أو في تركيا تصدر تصريحات إعلامية أو تُنشر معلومات غير صحيحة حول القائد أوجلان".

وبيّن مكتب العصر الحقوقي عبر البيان، أن هناك ادعاءات وأخبارًا تصدر حول صحة القائد أوجلان وأكد: "لا نعلم مصدر الادعاءات التي يتم الترويج لها بين الحين والآخر، ولكن المهم هو أن ما يتم الترويج له حول وضع السيد أوجلان، يتم بشكل ممنهج".

'تركيا تدرك قوة القائد أوجلان جيدًا'

وأشار بشير ملا نواف إلى المعلومات الأخيرة التي نُشرت بصدد صحة القائد أوجلان، وقال: "الهدف منها جسّ نبض الشارع الكردي، ومدى ارتباط المجتمع الكردي والكردستاني ومحبي أوجلان به".

وبيّن ملا نواف أن تركيا تدرك جيدًا مدى قوة القائد أوجلان في تحليل الشخصية والقضية الكردية، ومدى ثقله في السياسة الكردية، وقال: "أوجلان ليس مجرد شخص، أو قائد عادي، والجميع يعلم أهمية نضاله، منذ ظهوره وحتى الآن، من أجل حل القضية الكردية بشكل سلمي".

وأوضح ملا نواف أنّ فكر القائد عبد الله أوجلان ليس من أجل الكرد فقط، بل يخدم كافة أبناء المنطقة، وقال: "لو اقتدت تركيا بفكر وأطروحات القائد أوجلان لازدهرت تركيا". ونوّه إلى أنّ أجندات الأنظمة التركية ليست أجندات وطنية، ولو كانت كذلك لوصلت إلى مرحلة متقدمة عبر أطروحات القائد أوجلان.

'يجب الانتفاضة ضد سياسات المحتلين'

وناشد ملا نواف كافة أبناء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة الانتفاض ضد سياسات الدول المستعمرة لكردستان، وقال: "الأنظمة المحتلة تحاول نسف أي منجز كردي، ولاحظنا ذلك خلال الثورات التي حدثت مؤخرًا في الشرق الأوسط، فأثناء مطالبة الشعب الكردي بحقوقه يتحد الجميع ضد الكرد".

ملا نواف أوضح أنه ولأول مرة في العصر الحديث يُخلق شخص بعظمة القائد عبد الله أوجلان، فإنه يناضل وحده وفي شخص حركة حرية كردستان منذ أكثر من 40 عامًا في وجه دولة همجية وقمعية كتركيا، التي قمعت عشرات الحركات الكردية مدعومة من حلف الناتو، وقد انتشل القائد أوجلان الكرد من مستنقع الصهر، وقال: "الالتفاف حول القائد واجب وطني واخلاقي وقومي".

وأكد ملا نواف أنّ القائد عبد الله أوجلان يُعرف في الشرق الأوسط بأنه رمز للحياة التشاركية، وقال: "لذلك على جميع شعوب الشرق الأوسط والكرد المطالبة بالكشف عن صحة القائد أوجلان".

(م)

ANHA