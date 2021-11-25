بشرى سارة لمربي الدواجن والأبقار.. قرب الانتهاء من معمل الأعلاف المركبة في الرقة

وكانت شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة، قد بدأت منذ فترة بأعمال مشروع معمل الأعلاف المركبة الذي يقع على مقربة من مجفف الذرة في ريف الرقة الشمالي، وستنتهي منه خلال الأسابيع القادمة حسب الرئيس المشترك للشركة أحمد العلي.

وتدعم هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا، هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 350 ألف دولار أمريكي.

وأوضح أحمد العلي أن المعمل سيحقق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات المنطقة من الأعلاف المركبة، وخاصة بالنسبة لمربي الدواجن والأبقار.

وأشار إلى أن المعمل سيحقق استفادة أكبر من محصول الذرة الصفراء؛ كونه أهم عنصر في الأعلاف المركبة، وخاصة بعد افتتاح مجفف الذرة في الرقة العام الماضي.

ولفت العلي إلى أن الطاقة الإنتاجية للمعمل، تبلغ حسب جدوى المشروع الذي تم دراسته، حوالي 15 طن في الساعة وسيعمل على مدار الـ 24 ساعة، مؤكداً أنه سيخفف الأعباء المادية على مربي الثروة الحيوانية، وخاصة الدواجن والأبقار بسبب استيرادها من الخارج.

(مـ)

ANHA