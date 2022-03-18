بشار الأسد يزور الإمارات

وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية التابعة لحكومة دمشق، رافق الأسد كل من فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار دبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية "تناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".

ويأتي ذلك إثر عودة تدريجية للعلاقات بين دمشق وأبو ظبي حيث أجرى مسؤولي الحكومتين اتصالات سابقة بعد قطيعة دامت لسنوات.

(ي ح)