بشار الأسد يزور الإمارات بعد روسيا

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، قبل ساعة من الان، أن رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان كان في مقدمة مستقبلي الأسد، وأوضحت أن "طائرة الرئيس السوري رافقتها لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارة فخامته".

وأضافت الوكالة الإماراتية: "جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن.. ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته".

وبدورها قالت وكالة تابعة لحكومة دمشق: "يرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي".

وكانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي لجأت إلى تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق وذلك بدفع روسي إلا أن هذه التحركات زادت بعد وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق سورية وتركية.

وتأتي زيارة الأسد إلى الإمارات بعد زيارة أجراها إلى روسيا والتي أعلن بعدها تأجيل الاجتماعات المزمعة بين تركيا وروسيا وإيران وحكومة دمشق.

(ي ح)