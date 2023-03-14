بشار الأسد يصل موسكو

ونشرت الصفحة الرسمية " للرئاسة السورية"، خبر الوصول وأشارت إلى أن مراسم استقبال رسمية جرت في مطار فنكوفا الدولي في روسيا.

وكان في استقباله بحسب الخبر المنشور "ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق و بشار الجعفري سفير سورية في موسكو".

هذا وأكدت صفحة " الرئاسة السورية" أن الأسد يجري خلال الزيارة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرافقه وفد وزاري كبير.

وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، قد أكدت نقلاً عن مصدر لم تسمه في الرئاسة الروسية "الكرملين" قبل أيام ، أن الأسد سيزور روسيا منتصف آذار/ مارس الجاري، مضيفة أن " فلاديمير بوتين والأسد قد يناقشان العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية بالإضافة إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالإضافة إلى احتمال الحصول على دعم لمواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال ".

(سـ)