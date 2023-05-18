بشار الأسد يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

وكان مكتب "الرئاسة السورية" قال في وقت سابق، الخميس، إن الأسد توجه إلى جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستنعقد، الجمعة.

وفي 10 أيار الجاري، وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوة لبشار الأسد لحضور قمة لجامعة الدول العربية في جدة

وشاركت سوريا في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية بعد 12 عاماً من الغياب، وحضر وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.

ويذكر أن آخر قمة حضرها الأسد كانت في مدينة سرت الليبية في 27 آذار عام 2010.

(سـ)