بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الأردني في دمشق

ونقلت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق أن الأسد تحدث خلال اللقاء عن "العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي تُعتبر أولوية بالنسبة لسورية مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية".

بدوره قام الصفدي بعرض آخر الجهود التي يبذلها الأردن في مسألة عودة اللاجئين السوريين والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة، حسب الوكالة.

وشدد الصفدي على أن الأردن تدعم الاستقرار في سوريا وأن بلاده مستعدة للعمل مع حكومة دمشق في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين.

مشيراً إلى أن التدرج في معالجة آثار الأزمة في سورية هو الخيار الأكثر واقعيةً وفائدةً.

وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للوزير الصفدي إلى دمشق، منذ شباط الماضي، حيث التقى الأسد، وكانت الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأردني، منذ بدء الحرب في سوريا.

(سـ)