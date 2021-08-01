بشار الأسد يكلف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الوزارة

وأصدر الأسد، اليوم، المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الوزارة.

وحسين عرنوس من مواليد 1953، قرية التح التابعة لمعرة النعمان في محافظة إدلب، وخريج الهندسة المدنية من جامعة حلب عام 1978.

وتدرج عرنوس في مناصب عدة في حكومات البعث المتعاقبة، إذ عُيّن محافظاً لدير الزور عام 2009، وفي عام 2011 محافظاً للقنيطرة، وتولى وزارة الأشغال العامة من 2013 إلى 2018، ومن ثم وزيراً للموارد المائية حتى عام 2020.

وشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة دمشق بتاريخ 11 حزيران/ يونيو عام 2020 وحتى الآن.

(ح)