بشار الأسد يجري اتصالاً مع الملك الأردني

وقالت وكالة بترا الأردنية إن الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من بشار الأسد تناول "العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما".

كما قالت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق أنه تم خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، ولم يذكر إعلام الحكومتين أي تفاصيل أخرى.

ولعب الأردن دوراً كبيراً في تهدئة الأوضاع في جنوب سوريا، وزار الملك الأردني كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لتقريب وجهات النظر بشأن الوضع السوري.

(ي ح)