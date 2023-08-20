بشعار “المرأة، الحياة، الحرية نحو ثورة المرأة” ندوة في السليمانية

الندوة عُقدت بمبادرة حركة المرأة الحرة الكردستانية، وبهدف التعريف بالفكر الحر للقائد عبد الله أوجلان، وذلك في مدينة السليمانية بباشور كردستان.

في بداية الندوة، كان هناك نقاش موجز حول أفكار ومرافعات القائد عبد الله أوجلان، وكيف قام بالثورة ووقف ضد النظام الذكوري والسلطة، وكذلك التأكيد على حرية المرأة وحقوقها في مرافعاته ووجهات نظره حيال الحياة الحرة.

وأكدت المشاركات في الندوة أن من واجبهن أن يتحدن ويناضلن من أجل حرية القائد أوجلان والوقوف والنضال ضد العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان.

كما تحدثت عضوة حركة المرأة الحرة الكردستانية، شيما نبي، عن دور وفعاليات المرأة في المجتمع، وكيف يمكن أن تكون صوت ولون المجتمع وكيف يمكنها أن تقف في وجه العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتبدأ ثورة المرأة وتحدث تغييرات في عقلية المجتمع.

وفي ختام الندوة تم التأكيد على أن النساء يجب أن يتكاتفن مع بعضهن البعض لحل مشاكلهن والقيام بثورة للحصول على حقوقهن وحريتهن. كما أكدن على السير على فكر وفلسفة القائد أوجلان.