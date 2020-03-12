يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 16 لانتفاضة قامشلو، التي استشهد فيها 36 شخصاً، على يد السلطات السورية جراء إطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل.

وحاولت السلطات السورية قبل 16 عاماً على أرض ملعب شهداء 12 آذار، في يوم 12 آذار 2004 خلق فتنة طائفية بين الشعبين الكُردي والعربي على خلفية مباراة لكرة القدم أقيمت بين فريق نادي الجهاد (قامشلو)، و فريق نادي الفتوة (دير الزور)، ونتيجة قمع السلطات السورية للكرد في ذلك اليوم وإطلاق الرصاص الحي عليهم ، انتفضت جميع المدن الكُردية في سوريا ضد جرائمه وسياساته، مطالبين بحل عادل للقضية الكُردية في سوريا.

الفرق بين اليوم والأمس

واليوم وعلى أرض الملعب نفسه التي حولتها السلطات السورية إلى مسرح للدماء، وخلقت فتنة طائفية بين الشعبين الكُردي والعربي، يلعب فريقي الجزيرة و دير الزور مباراة ودية، في رسالة منهما مفادها أن المكونات تستطيع العيش معاً بسلام دون طائفية وعنصرية.

ويشارك في الكرنفالية الآلاف من أهالي مدينة قامشلو، وذوي شهداء انتفاضة 12 آذار 2004، حيث تقوم القوى الأمنية كقوى الأمن الداخلي (النجدة)، وقوات حماية المجتمع بتأمين الحماية اللازمة.

وزين الملعب بصور شهداء انتفاضة 12 آذار، وصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة وحركة المجتمع الديمقراطي.

وعُلق على أسوار الملعب لافتات كتب عليها "نرفض كل أنواع الإنكار والصهر القومي"، و"لنعمل معاً من أجل سورية ديمقراطية تعددية"، و"أخوة الشعوب هي ضمانة حرية المجتمعات".

فعاليات الكرنفالية بدأت بتقديم الفرقة النحاسية التابعة لقوى الأمن الداخلي موسيقى النشيد الكُردي (أي رقيب)، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وستُلقى عدة كلمات منها كلمة باسم الإدارة الذاتية تلقيها الرئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو بروين محمد، وكلمة باسم مجلس عوائل الشهداء يلقيها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الناحية الغربية علي عمر، وكلمة باسم هيئة الشباب والرياضة تلقيها الرئيسة المشتركة للهيئة آمد ممو.

ثم ستقام مباراة ودية بين فريقي إقليم الجزير ودير الزور.

(كروب/أ ب)

ANHA