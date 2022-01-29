بسبب سوء التغذية.. نحو مليون طفل في أفغانستان معرضون لخطر الموت

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو مليون طفل في أفغانستان معرض لخطر الموت بسبب سوء التغذية، كما يعاني نصف السكن أزمة جوع حادة.

وقال مدير مستشفى وردك الإقليمي، محمد نادر رحماني، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن المستشفى يشهد انخفاض وزن الأطفال عند الولادة بشكل مثير للقلق، بسبب أن أجساد الأمهات المصابات بسوء التغذية غير قادرة على حمل أطفالهن فترة الحمل الكاملة.

وأكد رحماني أن الأطفال الذين يولدون بوزن أقل من كيلوغرام واحد، أو حوالي 2.2 رطل، لا تتعدى نسبة بقائهم على قيد الحياة نحو 30%.

وتقدر جماعات الإغاثة والوكالات الدولية أن 23 مليون شخص، أي أكثر من نصف البلاد، يواجهون جوعاً شديداً وأن ما يقرب من 9 ملايين شخص على شفا المجاعة. ولجأ الناس إلى بيع ممتلكاتهم لشراء الطعام وحرق الأثاث للدفء وحتى بيع أطفالهم.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. منذ حزيران/ يونيو، قفز سعر دقيق القمح بنسبة 53٪ وزيت الطهي بنسبة 39٪ والسكر بنسبة 36٪، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وبعد سيطرة حركة طالبان، جمدت الولايات المتحدة أصول البنك المركزي في أفغانستان وفرضت عقوبات مالية، مما شل النظام المصرفي في البلاد. كما منعت البنوك الناس من سحب مدخراتهم. ولم يعد بإمكان الأفغان الذين يعملون في الخارج إرسال الأموال إلى أوطانهم.

وأغلقت إيران وباكستان حدودهما، بعد أن كان الأفغان يذهبون تقليدياً للبحث عن عمل في الأوقات الصعبة.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه يمكن رؤية عواقب هذه الأزمة في جناح سوء التغذية للأطفال الصغار في مستشفى مدينة ميدان شهر.

جميع الأمهات لديهن نفس القصة المروعة، حيث لم يتمكن أزواجهن من العثور على عمل، فتضاءل نظام الأسرة الغذائي. وقالت الأمهات إنهن لا يأكلن ما يكفي لإنتاج حليب الثدي للأطفال، كما أن الأطفال الأكبر سناً بقليل غالباً ما يحصلون على قطع صغيرة من الخبز والشاي.

قال الدكتور رحماني، مدير المستشفى: "انتهت الحرب، لكن مشكلتنا الأكبر الآن هي الوضع الاقتصادي".

ويبدو أن أمة بأكملها يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة تعيش على بقايا الطعام والأعمال الخيرية والاقتراض من الأقارب والجيران. لكن حتى الأفغان الأغنياء الذين تمكنوا من مساعدة الآخرين بدأت مواردهم تنفد، بحسب الصحيفة الأميركية.

(د ع)