بسبب سوء الأوضاع المعيشية.. ذي قار تحتج من جديد

وتأتي هذه التظاهرات على خلفية تولّي المحافظ المكلّف، عبد الغني الأسدي، إدارة شؤون القضاء من موقع أدنى بعد استقالة القائممقام الجديد عمار الركابي.

هذا وأقدم المحتجّون في قضاء الرفاعي على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية وقطع الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط ، مطالبين الحكومة الاستماع إلى مطالبهم وعدم تأزّم الأوضاع في القضاء.

وتعدّ محافظة ذي قار إحدى المحافظات النشطة للاحتجاجات الشعبية، حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطّاع واسع من سكانها على سوء الإدارة، وتردّي الخدمات، وضعف فرص العمل.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

ويشهد العراق احتجاجات على نحو متقطع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، رغم تعهّد الحكومة بمكافحته.

(د ع)